Super Bowl 2024:  Kansas City Chiefs schlagen San Francisco 49ers in der Overtime

Taylor Swift und ihr Freund Travis Kelce, der "Viva Las Vegas" anstimmte, fielen sich weinend in die Arme.

"Das bedeutet mir alles. Das ist legendär", rief Star-Quarterback Patrick Mahomes nach dem spektakulären 25:22 n.V. gegen die San Francisco 49ers. "Ich bin so stolz auf meine Jungs. Wir werden heute Nacht feiern, wir werden zu Hause feiern - und das ist noch lange nicht das Ende."

In der erst zweiten Overtime der Super-Bowl-Geschichte gewinnen die Chiefs dramatisch gegen die 49ers. Mecole Hardman schnappt sich den entscheidenden Touchdown-Pass von Patrick Mahomes.

Der 58. Super Bowl elektrisierte Amerika noch mehr als sonst. Der Pop-Weltstar Swift hatte dem Entertainment-Giganten NFL ein neues Millionenpublikum erschlossen - weiblicher, jünger, mit enormer Social-Media-Kompetenz.

Alle schauten auf das Highlight des Jahres an der Interstate 15, in der weltberühmten Nachbarschaft des Bellagio, des MGM Grand und des Mandalay Bay Resort and Casino. Sie wurden nicht enttäuscht.

Passenderweise passierte beim weltgrößten Sport-Spektakel erst einmal: so gut wie nichts.

49ers-Star Christian McCaffrey ließ beim Laufen den Ball fallen, die Quarterbacks tauschten ein paar kurze Drives mit wenigen Pässen, aber vielen Strafen aus.

Ohne die ikonische Werbung, die sieben Millionen Dollar für 30 Sekunden kostete und einen aberwitzigen Spot von Paramount+ (mit Star-Trek-Idol Patrick Stewart und dem Comic-Schweinchen Peppa Pig) als Höhepunkt hatte, wäre es beinahe langweilig gewesen.