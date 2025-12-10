Die NFL wird in den Jahren 2026 und 2028 erneut Spiele in München austragen. ran zeigt, welche Teams dafür infrage kommen.

Die NFL hat offiziell bekannt gegeben, dass in den Jahren 2026 und 2028 erneut Spiele der Regular Season in München stattfinden werden.

Noch ist unklar, welche Teams in der Allianz Arena aufeinandertreffen werden, doch erste Hinweise gibt es bereits.

Ex-NFL-Spieler Markus Kuhn äußerte sich dazu gegenüber "RTL": "Es muss ein NFC-Team das Heimteam sein. Daher kommen Lions oder Packers definitiv infrage. Gerade die Packers haben eine sehr gute Fanbase in Deutschland, und bei den Lions wäre es mit Amon-Ra St. Brown, einem deutschen Spieler, besonders interessant."

Und weiter: "Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn die Giants spielen würden, vielleicht als Heimteam. Am Ende ist klar: In der NFL bekommen wir nur Top-Matchups, und ich bin mir sicher, dass das auch diesmal so sein wird", führte Kuhn aus.

Der ehemalige NFL-Star deutet damit an, dass 2026 erneut NFC-Teams ein extra Heimspiel bekommen werden. Die Austragung einer internationalen Partie ist damit naheliegend.

Bei der Auswahl werden dabei Teams aus dem "NFL Global Markets Program" bevorzugt, die international Territorialrechte besitzen. In Deutschland sind dies aus der NFC die Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Detroit Lions, Green Bay Packers, New York Giants, Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers.