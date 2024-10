Diese hohe Anzahl ist historische Bestmarke in der NFL zu diesem Saisonzeitpunkt. Drei Field Goals wurde in der Saison 2024 sogar schon aus mindestens 60 Yards erzielt – in den vorherigen drei Spielzeiten zusammen waren es nur zwölf aus dieser großen Distanz.

Die Statistiken bestätigen jedenfalls, dass die Kicker in der NFL immer besser und treffsicherer werden. In der laufenden Saison fielen dem Bericht nach bereits 77 Field Goals aus einer Entfernung von mindestens 50 Yards.

Um die zunehmende Treffsicherheit der Kicker in der NFL zu unterbinden, erwägt die Liga laut "The Athletic" möglicherweise eine Regeländerung.

Insgesamt wurden bislang 339 Field Goals in der Saison 2024 erzielt, damit nur drei weniger als im Vorjahr zum selben Zeitpunkt, als mit 342 Field Goals ein neuer NFL-Rekord aufgestellt wurde.

Obwohl die Kicker auch mit Blick auf die Statistik nachweislich immer treffsicherer werden, würden nicht alle NFL-Coaches eine Veränderung der Maße der Torpfosten begrüßen.

"Es ergibt keinen Sinn, die verbesserte Genauigkeit dieser Kicker zu bestrafen. Das erinnert mich an die US Open, wo sie die Fairways so verlegen, dass sie schwerer zu treffen sind. Sie wollen daraus das härteste Turnier des Jahres machen. Die Golfer können ihre Ausrüstung anpassen. Die Kicker? Nun, die haben eben nur einen Fuß. Wir müssen ihre herausragenden Leistungen anerkennen und sie nicht für ihre Verbesserungen bestrafen", wird ein NFL-Coach anonym von "The Athletic" zitiert.