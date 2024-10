NFL - San Francisco 49ers: Erstrunden-Pick nach Schussverletzung vor Debüt

Bei den San Francisco 49ers steht das Debüt des vor eineinhalb Monaten bei einem Raubüberfall angeschossenen Ricky Pearsall kurz bevor.

Eines der wohl aufsehenerregendsten NFL-Debüts dieser Saison dürfte am Sonntag über die Bühne gehen. Denn die San Francisco 49ers gaben bekannt, dass Ricky Pearsall am Sonntag gegen die Kansas City Chiefs (ab 22:25 Uhr im Liveticker) im Re-Match des vergangenen Super Bowls auflaufen werde.

Der Wide Receiver war im Draft an 31. Position gezogen worden, was Gerüchte über einen Abschied von Deebo Samuel oder Brandon Aiyuk befeuerte. Beide laufen zwar weiter für die Kalifornier auf, am Sonntag aber werden sie die Unterstützung von Pearsall bekommen.

"Er hat die ganze Woche trainiert. Es war großartig, ihn da draußen zu sehen. Ich glaube, die Jungs freuen sich wirklich für ihn, dass er wieder dabei sein kann", sagte Coach Kyle Shanahan vor dem Spiel gegen die Chiefs.

Das Debüt ist deshalb so besonders, weil Pearsall nicht irgendeine Verletzung erlitten hatte, sondern Opfer eines Raubüberfalls wurde. Am 31. August ist er von dem erst 17 Jahre alten Angreifer im Verlaufe eines Gerangels in die Brust geschossen worden. Pearsall hatte Glück im Unglück: Die Kugel trat aus seinem Rücken wieder aus, ohne lebenswichtige Organe zu verletzen.

Drei Tage nach dem Vorfall setzten die 49ers den First Rounder auf die Non-Football-Injury-List. Ihm sollte alle Zeit zur Genesung gegeben werden. Nun also ist der 24-Jährige zurück im Kader und steht vor dem ersten NFL-Spiel seiner Karriere.