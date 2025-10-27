Aaron Rodgers muss im Spiel gegen seine langjährige Franchise eine Pleite hinnehmen. Die Packers lassen den Steelers keine Chance. Von Franziska Wendler So dürfte sich Aaron Rodgers sein erstes Aufeinandertreffen mit seiner langjährigen Franchise nicht vorgestellt haben. Der viermalige NFL-MVP verlor mit den Pittsburgh Steelers im Sunday Night Game des achten Spieltags mit 25:35 gegen die Green Bay Packers. Mit 24 von 36 angekommenen Pässen für 219 Yards und zwei Touchdowns lieferte der 41-Jährige zwar keine schlechte Leistung ab, gegen die Cheeseheads reichte es dennoch nicht.

So drehten bei seinem Ex-Team vor allem zwei Spieler mächtig auf. Sein Nachfolger auf der Quarterback-Position, Jordan Love, brillierte mit 29 angekommenen Pässen für 360 Yards und drei Touchdowns. Dazu lieferte am National Tight End Day auch Tight End Tucker Kraft, der sieben Receptions in 143 Receiving Yards und zwei Touchdowns verwandelte. Zudem fanden sich Running Back Josh Jacobs und Wide Receiver Savion Williams mit einem Touchdown für die Packers in der Endzone wieder.

Großes Lob für Jordan Love "Ich wollte einfach nur hier rauskommen und mich darauf konzentrieren, den Sieg zu holen, all das Drumherum auszublenden und einfach der Spieler zu sein, der ich sein muss“, sagte Love nach der Partie. Mitspieler Micah Parsons erklärte, Love habe gezeigt, "warum er der Nachfolger [von Rodgers] ist." Und Head Coach Matt LaFleur ergänzte: "Er war in Topform. Deshalb wollten wir immer wieder den Ball werfen." Tod mit 41: Jets trauern um Franchise-Legende

Head Coach zählt eigene Mannschaft an Für Vorgänger Rodgers verlief das Heimspiel in Pittsburgh derweil alles andere als erfreulich. Die Steelers konnten mit ihrer Leistung Green Bay nicht ausreichend Paroli bieten.

