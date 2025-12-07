Eine Interception von Chicagos Quarterback Caleb Williams entscheidet das spannende Duell in Green Bay. Den Broncos gelingt in Las Vegas der zehnte Sieg in Folge. Bei den Rams drehen einmal mehr Matthew Stafford und Puka Nacua auf. Für die Chiefs setzt es den nächsten Nackenschlag. Von Christian Stüwe Week 14 der NFL hatte am Donnerstag spektakulär begonnen, die Detroit Lions bezwangen die Dallas Cowboys mit 44:30. Der deutsch-amerikanische Receiver Amon-Ra St. Brown sorgte dabei für einen NFL-Rekord. Nun standen die Sonntagsspiele an und es wurde nicht weniger aufregend. Im Schneetreiben von Buffalo entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch zwischen den Bills und den Cincinnati Bengals, der Kampf um die Spitze der AFC North zwischen den Baltimore Ravens und den Pittsburgh Steelers war bis zum Ende spannend. Playoff Picture 2025: L.A. Rams erobern Platz an der Sonne zurück

Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes: Wie groß sind die Playoff-Chancen? Die Niederlage der Indianapolis Colts bei den Jacksonville Jaguars wurde von der schweren Verletzung von Quarterback Daniel Jones überschattet. Im späten Slot feierten die Denver Broncos und die Los Angeles Rams klare Siege, die Green Bay Packers überholten den Erzrivalen Chicago Bears.

ran liefert den Überblick zu den Sonntagsspielen von Week 14 der Saison 2025.

Houston Texans at Kansas City Chiefs 20:10 Für die Chiefs rücken die Playoffs in immer weitere Ferne. Gegen die Texans setzte es schon die siebte Saisonniederlage, womit Platz sieben in der AFC bereits zwei Siege entfernt liegt. Der Division-Sieg in der AFC West ist bereits außer Reichweite. Diesmal erlebte auch Patrick Mahomes persönlich einen Abend zum Vergessen. Der dreimalige Super-Bowl-Sieger blieb ohne Score, warf aber drei Interceptions. Nur 14 seiner 33 Pässe kamen an. NFL-Highlights: Patrick Mahomes raus? Chiefs zittern um Playoffs

Texans @ Chiefs: Die Statistiken zum Spiel Die Chiefs blieben in der ersten Hälfte ohne Punkte, um im dritten Viertel durch einen Touchdown von Kareem Hunt und ein 36-Yards-Field-Goal von Harrison Butker auszugleichen. Doch die Texans schlugenim Schlussabschnitt zurück. C.J. Stroud kam auf 203 Passing Yards inklusive eines Touchdowns. Vor allem das Zusammenspiel mit Nico Collins funktionierte, der Receiver fing vier Pässe für 121 Yards. Mit ihrem fünften Sieg am Stück nehmen die Texaner nun den letzten Playoff-Spot der AFC ein und bleiben weiter im Rennen um den Division-Sieg in der AFC South.

Chicago Bears at Green Bay Packers 21:28 Die Bears und die Packers pflegen die älteste Rivalität der NFL. Und auch diesmal enttäuschten die beiden Erzrivalen nicht und lieferten sich bei Temperaturen im zweistelligen Minus-Bereich im Lambeau Field eine enge und spannende Partie. Running Back Josh Jacobs brachte die Packers mit 3:32 Minuten auf der Uhr mit 28:21 in Führung. Nun hatten die Bears die Chance, wieder auszugleichen und die Verlängerung zu erzwingen. Quarterback Caleb Williams riskierte aber zu viel und warf einen langen Pass in die Endzone, der dort von Packers-Cornerback Keisean Nixon abgefangen wurde - die Entscheidung 22 Sekunden vor Schluss. NFL-Highlights: Williams versagen die Nerven im entscheidenden Play

Bears @ Packers: Die Statistiken zum Spiel In der NFC North überholten die Packers damit die Bears und kletterten auf den ersten Platz. Doch es bleibt eng. Die Packers stehen bei 9-3-1, die Bears bei 9-4. Und am 21. Dezember spielen die Erzrivalen schon wieder gegeneinander.

Denver Broncos at Las Vegas Raiders 24:17 Die Denver Broncos marschieren weiter in Richtung Playoffs und gewannen in Las Vegas das zehnte Spiel in Folge. Durch den Sieg hat die Mannschaft von Quarterback Bo Nix nun eine Bilanz von 11-2 und eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 99 Prozent, es in die Postseason zu schaffen. NFL-Highlights: Broncos-Rookie überrennt die Raiders

Broncos @ Raiders: Die Statistiken zum Spiel Die Broncos dominierten von Beginn an, allerdings ohne ein Feuerwerk abzubrennen. Nix (212 Passing Yards) führte das Team souverän über das Feld und erlief einen Touchdown selbst. Auch Running Back RJ Harvey fand den Weg in die Endzone. Ein Passing Touchdown gelang den Broncos aber nicht. Die Raiders stehen nun bei 2-11 und haben keine Playoff-Chancen mehr. In der Schlussphase übernahm Backup-QB Kenny Pickett für Geno Smith und führte sich direkt mit einem Touchdown-Pass auf Shedrick Jackson ein. Für den Rookie-Receiver war es der erste NFL-Touchdown überhaupt.

Los Angeles Rams at Arizona Cardinals 45:17 Eine klare Sache war auch das Spiel in Arizona, die Rams zeigten eine souveräne Leistung und ließen den Cardinals keine Chance. Vor allem Rams-Quarterback Matthew Stafford und Receiver Puka Nacua stellten einmal mehr ihre Chemie unter Beweis. Stafford warf für 281 Yards und drei Touchdowns, Nacua fing Pässe für 167 Yards und zwei Touchdowns. NFL-Highlights: Rams problemlos gegen überforderte Cardinals

Rams @ Cardinals: Die Statistiken zum Spiel Die Rams bauten ihre Bilanz auf 10-3 auf, die Cardinals stehen bei 3-10. Arizonas Quarterback Jacoby Brissett brachte es auf 271 Passing Yards, bei zwei Touchdowns und einer Interception.

Cincinnati Bengals at Buffalo Bills 34:39 Was für ein Schlagabtausch im Schneetreiben von Buffalo! Die Bills drehten die Partie und sicherten sich den Sieg in einem spektakulären letzten Viertel. Zunächst lief Bills-Quarterback Josh Allen über 40 Yards selbst zum Touchdown, dann unterlief dem bis dahin ganz starken Bengals-QB Joe Burrow zunächst ein "Pick Six" und direkt im Anschluss eine weitere Interception. Tee Higgins fing kurz vor Schluss noch einen TD-Pass, die Bengals verkürzten auf 34:39. Die Two-Point-Conversion ging allerdings schief, der Ball verloren. Woraufhin die Bills den Sieg nach Hause brachten. Burrow brachte es auf 284 Passing Yards, bei vier Touchdown-Pässen und zwei Interceptions. In der umkämpften AFC North haben die Bengals trotz der Niederlage bei einer Bilanz von 4-9 noch eine minimale Playoff-Chance. Allerdings müsste das Team von "Joe Cool" dafür alle vier verbliebenen Spiele gewinnen. Highlights: Allen magisch! Burrow wirft Playoff-Hoffnungen weg

Bengals @ Bills: Die Statistiken zum Spiel Josh Allen beendete die Partie mit 251 Passing Yards und drei Touchdown-Pässen, die Bills stehen nun bei einer Bilanz von 9-4 und sind fest auf Playoff-Kurs.

Pittsburgh Steelers at Baltimore Ravens 27:22 Die Spitze der AFC North haben sich am Sonntag die Pittsburgh Steelers erkämpft. In einer enorm spannenden Partie in Baltimore war es am Ende die Defense der Steelers, die den letzten Drive der Ravens stoppte und den Sieg nach Hause brachte. Besonders ärgerlich aus Sicht der Ravens: Isaiah Likely fing kurz vor Schluss einen Touchdown, ließ den Ball in der Endzone aber nach einigen Schritten fallen. Die Schiedsrichter verweigerten dem Receiver einen Touchdown, eine kontroverse - und vermutlich spielentscheidende - Entscheidung. Highlights: Aaron Rodgers mit 42 Jahren zum Rushing-TD

Steelers @ Ravens: Die Statistiken zum Spiel Die Steelers stehen jetzt bei 7-6, die Ravens folgen auf dem zweiten Platz der AFC North mit 6-7. Steelers-Quarterback Aaron Rodgers warf 284 Yards und einen Touchdown. Sein Gegenüber Lamar Jackson brachte es auf 219 Yards bei einem Touchdown und einer Interception.

Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars 19:36 Die Jacksonville Jaguars haben im Kampf um die Krone der AFC South einen wichtigen Sieg verbucht und den direkten Konkurrenten aus Indianapolis mit 36:19 bezwungen. Die Jaguars verbesserten ihre Bilanz auf 9-4 und sind klar auf Playoff-Kurs. Den Colts hingegen droht ein historischer Absturz. Nach einem 7-1-Start steht das Team nun bei 8-5 und könnte die Postseason noch verpassen. Schlimmer als die Niederlage wiegt jedoch die schwere Verletzung von Quarterback Daniel Jones. "Indiana Jones" zog sich gegen Ende des ersten Viertels ohne Fremdeinwirkung wohl einen Achillessehnenriss zu und dürfte diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Highlights: Colts-Downfall! Saison-Aus für Daniel Jones

Colts @ Jaguars: Die Statistiken zum Spiel Für Jones kam Rookie Riley Leonard in die Partie und brachte es auf 145 Passing Yards bei einer Interception. Bei den Jaguars überzeugten neben der starken Defense Quarterback Trevor Lawrence (244 Passing Yards, zwei Touchdowns) und Running Back Travis Etienne jr. mit zwei Touchdowns.

Seattle Seahawks at Atlanta Falcons 37:9 Auch die Seattle Seahawks haben einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung der Playoffs gemacht. Durch den Erfolg bei den Atlanta Falcons verbesserten die Seahawks ihre Bilanz auf 10-3, die Falcons hingegen stehen bei 4-9. Bei den Seahawks trumpfte erneut Jaxon Smith-Njigba auf, der derzeit beste NFL-Receiver verbuchte zwei Touchdowns. Highlights: Seahawks mit längstem Touchdown der Saison

Seahawks @ Falcons: Die Statistiken zum Spiel Bei den Falcons vertrat Kirk Cousins erneut den verletzten Quarterback Michael Penix jr., "Captain Kirk" unterliefen dabei zwei Interceptions. Ein Touchdown-Pass gelang Cousins nicht.

Washington Commanders at Minnesota Vikings 0:31 Die Minnesota Vikings haben mit den Commanders kurzen Prozess gemacht und einen klaren 31:0-Sieg eingefahren. Quarterback J.J. McCarthy spielte eine starke Partie (163 Passing Yards, drei Touchdowns), Tight End Josh Oliver schnappte sich zwei Touchdowns. Die Vikings verbesserten ihre Bilanz auf 5-8 und haben noch eine minimale Hoffnung auf die Playoffs. Highlights: McCarthy plötzlich on fire! Vikings demütigen Commanders

Commanders @ Vikings: Die Statistiken zum Spiel Die Commanders erlebten hingegen ein Spiel zum Vergessen und haben keine Chance mehr auf die Postseason. Quarterback Jayden Daniels musste erneut mit einer Ellenbogenverletzung das Feld verlassen, für ihn übernahm Marcus Mariota. Tight End Zach Ertz musste nach einem harten Hit mit einer mutmaßlich schweren Knieverletzung abtransportiert werden. Die Commanders stehen nun bei 3-10.

New Orleans Saints at Tampa Bay Buccaneers 24:20 Für die größte Überraschung haben am Sonntag die New Orleans Saints gesorgt. Das Team aus dem "Big Easy" brachte den Buccaneers eine schmerzhafte Niederlage bei, die der Franchise aus Florida im Playoff-Rennen noch wehtun könnte. Die Bucs stehen jetzt bei 7-6, Quarterback Baker Mayfield erwischte mit 122 Passing Yards bei einem Touchdown und einer Interception einen durchschnittlichen Tag. Highlights: Bucs stolpern sensationell gegen Saints

Saints @ Buccaneers: Die Statistiken zum Spiel Die Saints stehen bei 3-10. Quarterback Tyler Shough gelang zwar kein Touchdown-Pass, dafür lief er aber gleich zweimal in die Endzone.

Tennessee Titans at Cleveland Browns 31:29 Um wirklich viel ging es für beide Teams nicht mehr, trotzdem entwickelte sich in Cleveland eine spannende Partie. Browns Quarterback Shedeur Sanders (364 Yards, drei Touchdowns, eine Interception) spielte ganz stark und brachte sein Team am Ende noch einmal heran, für einen Sieg der Browns reichte es dennoch nicht. Die Browns stehen nun bei einer Bilanz von 3-10. Highlights: Slapstick der Browns vermiest Sanders-Show

Titans @ Browns: Die Statistiken zum Spiel Die Titans stehen bei 2-11, Mann des Tages war Tony Pollard: Der Running Back erlief 161 Yards und zwei Touchdowns.