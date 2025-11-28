- Anzeige -
Mehrere Niederlagen in engen Spielen

NFL: Kansas City Chiefs haben ihren Nimbus verloren – ein Kommentar

  • Aktualisiert: 11.12.2025
  • 10:17 Uhr
  • Kai Esser

Die Kansas City Chiefs sind die moderne Dynastie der NFL. 2024 gewannen sie noch wie durch Zauberhand die Spiele, egal wie eng oder "unverdient". Diese Fähigkeit ist aber komplett abhanden gekommen. Ein Kommentar.

Von Kai Esser

Seien es die Schiedsrichter, sei es pures Glück oder gar schwarze Magie. Um die teils absurden Siege der Kansas City Chiefs in der vergangenen Saison zu erklären, wurde so mancher, nicht weniger absurde, Grund herangezogen.

Fakt ist: Spiele zu gewinnen und in den richtigen Momenten da zu sein, ist eine Fähigkeit. Ein Skill. "Find a way to win", heißt es in der NFL so schön. Und das taten die Chiefs in schöner Regelmäßigkeit.

Diese Fähigkeit ist Patrick Mahomes und Co. jedoch komplett abhanden gekommen. Nach Week 14 stehen die Chiefs bei 6-7 und drohen, die Playoffs zu verpassen. Weil sie, im Gegensatz zu 2024, die engen Spiele (fast) alle verlieren. Das Sieger-Gen bei KC ist komplett weg.

Kansas City Chiefs: Verheerende Bilanz in One-Score-Games

Das äußert sich vor allem in den engen Spielen. Von sieben Partien, die mit acht Punkten oder weniger entschieden wurden - also ein sogenanntes One-Score-Game - verloren die Chiefs sechs.

Nur zum Vergleich: 2024 waren es noch zwölf Siege und null (!) Niederlagen. Das kann man Zufall nennen. Dafür sind die beiden Erhebungsgrößen jedoch viel zu groß. Erneut: Enge Spiele zu gewinnen, das ist eine Fähigkeit von Championship-Teams. Und ein solches sind die Chiefs 2025 einfach nicht.

NFL-Highlights: Patrick Mahomes raus? Chiefs zittern um Playoffs

Selbst beim einzigen knappen Sieg, dem 23:20 gegen die Indianapolis Colts nach Overtime, hatten die Colts mehrere Chancen, die Chiefs zu begraben.

Wenngleich dieses Spiel ab dem 4. Quarter komplett Kansas City gehörte und die Franchise das Spiel auch verdient gewann. Es war ein Lichtblick, ein Momentum, das mit der Niederlagen bei den Dallas Cowboys (28:31) und gegen die Houston Texans wieder komplett dahin ist.

Und es ist auch eine Fähigkeit, Spiele zu gewinnen, wenn es darauf ankommt. In Week 14 kam es darauf an. Das 10:20 gegen die Texans war allerdings in jeder Hinsicht ernüchternd.

Kansas City kriegt kein ganzes Spiel mehr auf den Rasen

Der Nimbus der quasi unbesiegbaren Chiefs, er scheint völlig verpufft. Auch weil der viermalige Champion angreifbar geworden ist. Von 13 Saisonspielen hat das Team von Andy Reid in vielleicht vier eine überzeugende Leistung gebracht.

Und zwei dieser vier Spiele waren gegen die Washington Commanders mit Marcus Mariota und gegen die Las Vegas Raiders, die sich mittlerweile zu einer Meme-Franchise entwickelt haben.

Kansas City steht sowohl in der Offense als auch in der Defense in den meisten Statistiken besser da als 2024. Warum der Record trotzdem deutlich schlechter ist? Es sind die Momente - Third Downs, Fourth Downs, Goal-to-Go-Situationen, in denen KC nicht so scharf ist, wie man es kennt.

Und dann kommt manchmal alles zusammen. Wie gegen die Texans, gegen die Mahomes eines seiner schlechtesten Spiele zeigte. Mit nur 160 Passing Yards, dafür drei Interceptions und einem unterirdischen Passer Rating von 19,8.

"Wir wissen, dass die Chancen immer geringer werden", sagte Mahomes über die Playoff-Aussichten, "aber ich weiß, dass die Jungs in diesem Team bei jeder Gelegenheit alles geben werden."

Es scheint aber, als reiche das in diesem Jahr nicht für die Postseason.

Chiefs müssten für Playoff-Teilnahme wohl alles gewinnen - aber können sie?

Fakt ist: Der Division-Titel ist weg, die Chancen, eine der drei Wild Cards für die Playoffs zu ergattern, die unter den besten Nicht-Division-Siegern vergeben werden, werden in Simulationen auf magere 16 Prozent beziffert.

Vier Spiele bleiben noch.

Freilich, den Chiefs von 2018 bis 2024 hätte man ohne Probleme zugetraut, die nötigen Siege noch einzufahren. Aber den Chiefs von 2025 wohl eher nicht. Nicht, weil ihnen die individuelle Qualität fehlt.

Sondern das Sieger-Gen.

NFL: Chargers beenden Playoff-Traum der Chiefs - ran-Tipps für Week 15

