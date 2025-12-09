NFL: Indianapolis Colts holen Philip Rivers aus aus der Rente zurück - Zweifel am Fitness-Zustand?

Die Indianapolis Colts reagieren auf das Saisonaus von Starting Quarterback Daniel Jones und holen den 44-jährigen Philip Rivers aus dem Ruhestand. Von Mike Stiefelhagen Es kommt tatsächlich zu einem der spannendsten Comebacks der jüngeren NFL-Geschichte! Wie Insider Ian Rapoport berichtet, verpflichten die Indianapolis Colts den 44-jährigen Philip Rivers aus dem Ruhestand und nehmen ihn in das Practice Squad auf. Der Routinier stand zuletzt 2020 bei den Colts unter Vertrag, 2021 beendete er dann seine Karriere. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

NFL Playoff Picture 2025: Texans nach Sieg gegen Kansas City Chiefs dabei Jetzt könnte er Backup von Rookie Riley Leonard werden, der für den verletzten Daniel Jones einspringen muss. Doch Leonard plagen Knieprobleme. Als Head Coach Shane Steichen am Montag gefragt wurde, ob Leonard am Sonntag spielen würde, sagte er: "Das ist die Hoffnung. Wir werden sehen, wie es läuft." Rivers trainierte am Montag bereits mit der Mannschaft. Wenn Leonard nicht spielen kann, könnte Rivers sein Comeback geben.

- Anzeige -

- Anzeige -

Philip Rivers: Gute Würfe, mittelmäßige Kondition Laut "ESPN" konnte Rivers bei seinem Probetraining beeindrucken. Er hat demnach den Ball gut geworfen, muss aber offenbar seine Kondition noch verbessern. Wie sich das auf seine Spielfähigkeit in dieser Woche auswirkt, falls nötig, ist unklar. Rivers und Steichen kennen sich gut. Sie verbrachten zusammen sechs Jahre bei den bis 2017 in San Diego beheimateten Chargers, als Steichen dort Assistenztrainer war und Rivers der langjährige Quarterback des Teams. Sie stehen regelmäßig in Kontakt und diskutieren oft wöchentlich Football-Themen. Steichens Beziehung zu Rivers soll eine große Rolle bei dem Comeback gespielt haben. NFL investiert 32 Millionen US-Dollar in neue professionelle Flag-Football-Liga Wenn Rivers in dieser Saison ein Spiel für die Colts startet, wäre er der fünfte Quarterback in der NFL-Geschichte, der ein Spiel im Alter von 44 Jahren oder älter startet - nach Tom Brady, Vinny Testaverde, Steve DeBerg und Warren Moon. Aktuell befinden sich die Colts trotz drei Pleiten am Stück mit einer Bilanz von 8-5 mitten im Rennen um die Playoffs.

- Anzeige -

- Anzeige -

VIDEO: NFL-Opa Rivers witzelt auf Comeback-PK

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen