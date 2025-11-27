- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights auf Joyn

NFL - Black Friday Game: Chicago Bears at Philadelphia Eagles live im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 27.11.2025
  • 16:20 Uhr

Auch 2025 trägt die NFL wieder ein Spiel am Black Friday aus. So könnt ihr die Partie verfolgen.

Seit 2023 trägt die NFL am Black Friday ein Spiel aus. Grund dafür ist eine Partnerschaft mit Amazon Prime Video.

Einen Tag nach den Thanksgiving-Spielen dürfen sich die Football-Fans also auf eine weitere Partie freuen. In diesem Jahr empfängt der amtierenden Super-Bowl-Champion, die Philadelphia Eagles, die Chicago Bears.

- Anzeige -
- Anzeige -
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

Beide Mannschaften konnten in dieser Saison bereits acht Spiele gewinnen, verloren hingegen nur drei. Das Duell ist somit ein absolutes Top-Spiel und hat direkte Auswirkungen auf die Playoffs.

ran hat die wichtigsten Informationen zur Übertragung zusammengefasst. So könnt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

- Anzeige -

Warum findet ein Spiel am Black Friday statt?

Im Zuge ihres eine Milliarde US-Dollar teuren "Thursday Night Football"-Pakets verpasste es "Amazon", ein Spiel an Thanksgiving zu übertragen.

Die an diesem speziellen Donnerstag ausgetragenen Spiele sind in den US-Fernsehverträgen der Liga separat vergeben - an "CBS", "NBC" und "Fox". "Amazon" wiederum bekommt keinen Anteil am Kuchen ab.

Deshalb kamen die Verantwortlichen des Streaminganbieters auf die Idee, ein Spiel am Black Friday zu zeigen, um zumindest den Shoppingtag des Jahres nutzen zu können.

Um nun jährlich ein Spiel an diesem Tag zu zeigen, zahlte das Unternehmen an die NFL 100 Millionen US-Dollar - verbunden mit der Hoffnung, dass das Geld durch die zahlreichen Zuschauer, die dann kostenlos die Partie sehen können, wieder hereingeholt wird.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Black Friday: Welches NFL-Spiel findet in diesem Jahr statt?

In diesem Jahr treffen die Philadelphia Eagles auf die Chicago Bears. Kickoff ist um 21:00 Uhr.

Black Friday in der NFL: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Nein. Das Spiel wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen.

- Anzeige -

Wird das NFL-Spiel am Black Friday im Livestream übertragen?

Ja! Sowohl Amazon Prime Video als auch RTL+ übertragen das Spiel im Livestream. Obwohl für die Übertragung normalerweise ein Abo notwendig ist, kann das Black-Friday-Spiel kostenlos verfolgt werden.

- Anzeige -

Chicago Bears @ Philadelphia Eagles: Wo kann ich das NFL-Black-Friday-Spiel im Liveticker verfolgen?

Einen Liveticker zur Partie Philadelphia Eagles vs. Chicago Bears gibt es natürlich auf ran.de.

Mehr News und Videos
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 27.11.2025
  • 16:07 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 Nacht live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 27.11.2025
  • 16:05 Uhr
ARLINGTON, TX - NOVEMBER 23: Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott (4) celebrates eating a turkey leg after the game between the Dallas Cowboys and the Washington Commanders on November 23, 2023 ...
News

NFL - Thanksgiving-Spiele 2025: Welche Spiele werden heute live im Free-TV und im Livestream übertragen?

  • 27.11.2025
  • 16:01 Uhr

NFL: Jameis Winston liefert nächsten grandiosen PK-Moment

  • Video
  • 01:54 Min
  • Ab 0

NFL - New York Giants: Cam Skattebo hämmert Kopf gegen Stuhl

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0
November 25, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws under pressure from the Dallas Cowboys defense in the first half on Nov. 21, 2021, at Arrowhead Stadium in Kansas City,...
News

Cowboys gegen Chiefs: Playoffs schon an Thanksgiving

  • 27.11.2025
  • 14:56 Uhr
imago images 1069543350
News

Mayfield: "Ein zweischneidiges Schwert!"

  • 27.11.2025
  • 13:52 Uhr
imago images 1057199809
News

Star-Center kehrt für Lions aus Ruhestand zurück

  • 27.11.2025
  • 13:51 Uhr
DETROIT, MI - NOVEMBER 23: Detroit Lions quarterback Jared Goff (16) hands the ball off to Detroit Lions running back David Montgomery (5) during a traditional Thanksgiving Day NFL, American Footba...
News

ran tippt Week 13: Drei Krimis an Thanksgiving

  • 27.11.2025
  • 13:48 Uhr
1668786719
News

Kylie Kelce schießt gegen Cowboys: "Sollen sich verpissen"

  • 27.11.2025
  • 13:04 Uhr