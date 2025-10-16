Anzeige
American Football

NFL: Travis Hunter winkt größere Offensiv-Rolle - Jaguars-Coach Coen macht Mut

  • Veröffentlicht: 16.10.2025
  • 20:13 Uhr
  • Julian Erbs

Travis Hunter galt schon vor dem Draft als Jahrhunderttalent. Bisher zeigt er ordentliche Leistungen – jetzt will sein Head Coach ihn offensiv noch häufiger in Szene setzen.

Der Head Coach der Jacksonville Jaguars, Liam Coen, möchte Rookie-Sensation Travis Hunter künftig stärker in die Offensive einbinden. Das erklärte er vor dem Spiel in Woche 7 gegenüber Reportern.

"Es ist unsere Aufgabe als Offensive, ihn häufiger in den Spielzügen einzuplanen und ihn in Situationen zu bringen, in denen er öfter die erste Option ist", sagte Coen am Mittwoch.

Anzeige
Anzeige
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige

Nach sechs Partien liegt Hunter mit 31 Targets hinter Brian Thomas Jr. auf Platz zwei im Teamranking. Der Wide Receiver und Cornerback konnte 20 Pässe für insgesamt 197 Yards fangen.

"Und wenn er dann die erste Anspielstation ist, müssen wir einfach abliefern – werfen und fangen", erklärte Coen. "Wir müssen sicherstellen, dass wir ihn erkennen, ihn finden und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind."

Anzeige

Travis Hunter: Schlechtestes NFL-Spiel gegen die Seahawks

"Genau darüber haben wir gerade gesprochen. Es ist also eine Kombination aus mehreren Faktoren, die letztlich alle in unserer Kontrolle liegen."

Die Aussagen kamen, nachdem Travis Hunter im Spiel gegen die Seattle Seahawks nur vier Pässe bei sieben Targets für 15 Yards fing – der niedrigste Wert seiner bisherigen NFL-Karriere – und zudem eine teure Offside-Strafe verursachte.

Laut Coen hing Hunters geringere Einbindung in der Offensive auch mit der Defensivtaktik der Seahawks unter Head Coach Mike Macdonald zusammen.

"Das spielt definitiv eine Rolle – vor allem, wenn man kaum Eins-gegen-eins-Situationen bekommt", sagte Coen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Mehr offensive Snaps = Weniger defensive Snaps?

Mehr Einsatzzeit in der Offensive könnte für Travis Hunter gleichzeitig weniger Spielanteile in der Defensive bedeuten. Der vielseitige Rookie wurde in dieser Saison auf beiden Seiten des Balles eingesetzt, wobei seine Einsatzminuten in der Defense stark schwankten.

Sowohl beim Saisonauftakt gegen die Carolina Panthers als auch beim Week-3-Sieg über die Houston Texans stand er dort jeweils weniger als zehn Snaps auf dem Feld.

Sollte Head Coach Coen künftig Hunters Rolle in der Offensive weiter ausbauen, dürfte der gelernte Cornerback in der Defensive erneut weniger genutzt werden.

Auch interessant: NFL Berlin Game 2025: Pop-up-Store im Herzen der Hauptstadt eröffnet - alle Infos und Neuigkeiten im News-Ticker

Mehr News und Videos
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 16.10.2025
  • 21:21 Uhr
imago images 1033159110
News

US-Wetterdienst warnt: NFL droht Chaos bei "Tank Bowl"

  • 16.10.2025
  • 20:20 Uhr

NFL: Nik Bonitto im Interview - wird er Defensive Player of the Year?

  • Video
  • 05:56 Min
  • Ab 0
NFL in Berlin
News

Berlin Game: NFL eröffnet Pop-up-Store in Hauptstadt

  • 16.10.2025
  • 16:55 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 16.10.2025
  • 16:32 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Buffalo Bills at Atlanta Falcons Oct 13, 2025; Atlanta, Georgia, USA; Atlanta Falcons running back Bijan Robinson (7) carries the ball against the Buffalo Bills d...
News

Allzweckwaffe Bijan Robinson: Der neue Superstar der NFL

  • 16.10.2025
  • 16:14 Uhr
Detroit Lions v Kansas City Chiefs
News

Branch-Sperre: NFL entscheidet über Einspruch

  • 16.10.2025
  • 15:24 Uhr
imago images 1047839243
News

Aufatmen! Deutscher NFL-Star findet neue Franchise

  • 16.10.2025
  • 14:07 Uhr
imago images 0831633727
News

Kommentar: Bad Bunny als Halftime Act ist die perfekte Wahl

  • 16.10.2025
  • 12:04 Uhr

Kansas City Chiefs gewinnen! Taylor Swift und Travis Kelce in Feierlaune

  • Video
  • 01:13 Min
  • Ab 0