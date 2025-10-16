Travis Hunter galt schon vor dem Draft als Jahrhunderttalent. Bisher zeigt er ordentliche Leistungen – jetzt will sein Head Coach ihn offensiv noch häufiger in Szene setzen. Der Head Coach der Jacksonville Jaguars, Liam Coen, möchte Rookie-Sensation Travis Hunter künftig stärker in die Offensive einbinden. Das erklärte er vor dem Spiel in Woche 7 gegenüber Reportern. "Es ist unsere Aufgabe als Offensive, ihn häufiger in den Spielzügen einzuplanen und ihn in Situationen zu bringen, in denen er öfter die erste Option ist", sagte Coen am Mittwoch.

Nach sechs Partien liegt Hunter mit 31 Targets hinter Brian Thomas Jr. auf Platz zwei im Teamranking. Der Wide Receiver und Cornerback konnte 20 Pässe für insgesamt 197 Yards fangen. "Und wenn er dann die erste Anspielstation ist, müssen wir einfach abliefern – werfen und fangen", erklärte Coen. "Wir müssen sicherstellen, dass wir ihn erkennen, ihn finden und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind."

Travis Hunter: Schlechtestes NFL-Spiel gegen die Seahawks "Genau darüber haben wir gerade gesprochen. Es ist also eine Kombination aus mehreren Faktoren, die letztlich alle in unserer Kontrolle liegen." Die Aussagen kamen, nachdem Travis Hunter im Spiel gegen die Seattle Seahawks nur vier Pässe bei sieben Targets für 15 Yards fing – der niedrigste Wert seiner bisherigen NFL-Karriere – und zudem eine teure Offside-Strafe verursachte. Atlanta Falcons: Allzweckwaffe Bijan Robinson - die NFL hat einen neuen Superstar

NFL: Kilian Zierer findet nach Entlassung bei den San Francisco 49ers ein neues Team Laut Coen hing Hunters geringere Einbindung in der Offensive auch mit der Defensivtaktik der Seahawks unter Head Coach Mike Macdonald zusammen. "Das spielt definitiv eine Rolle – vor allem, wenn man kaum Eins-gegen-eins-Situationen bekommt", sagte Coen.

