Anzeige
American FootBall

NFL: Miami Dolphins gegen Cleveland Browns - Heftiges Wetter-Chaos droht

  • Veröffentlicht: 16.10.2025
  • 20:20 Uhr
  • Julian Erbs

Am Sonntag kommt es zum Duell zwei der schwächsten Teams der laufenden Saison: Miami trifft in Cleveland auf die Browns. Auch die Wettervorhersage scheint sich dem Spiel anzupassen.

Sowohl die Cleveland Browns als auch die Miami Dolphins könnten ihre Saison nach nur sechs Spielen eigentlich schon abhaken.

Beide Teams konnten bisher erst einen Sieg einfahren, überall kriselt es. Sowohl Browns-Head Coach Kevin Stefanski als auch der Dolphins-Head Coach Mike McDaniel gelten aktuell als die Trainer mit der größten Entlassungswahrscheinlichkeit.

Anzeige
Anzeige

Dolphins vs. Browns: Miserables Spiel mit miserablem Wetter?

Für das anstehende Spiel gibt es nun eine Wettervorhersage, die zur aktuellen Stimmung der beiden Franchises passt:

Das Duell in Cleveland könnte von Windböen mit 50 bis 60 Meilen pro Stunde (ca. 80–97 km/h) beeinträchtigt werden.

Der "National Weather Service" bezeichnet die Vorhersage als "etwas, das man definitiv im Auge behalten sollte", da sich möglicherweise ein stärkerer Sturm entwickeln könnte.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die aktuelle Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 94 Prozent.

Spannend wird sein, wie viele Punkte Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa und Browns-Rookie Dillon Gabriel am Ende auf die Anzeige-Tafel bringen können.

Mehr News und Videos
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 16.10.2025
  • 21:21 Uhr
imago images 1067716079
News

Jaguars-Coach macht Mut: Travis Hunter winkt größere Rolle

  • 16.10.2025
  • 20:13 Uhr
NFL in Berlin
News

Berlin Game: NFL eröffnet Pop-up-Store in Hauptstadt

  • 16.10.2025
  • 16:55 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 16.10.2025
  • 16:32 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Buffalo Bills at Atlanta Falcons Oct 13, 2025; Atlanta, Georgia, USA; Atlanta Falcons running back Bijan Robinson (7) carries the ball against the Buffalo Bills d...
News

Allzweckwaffe Bijan Robinson: Der neue Superstar der NFL

  • 16.10.2025
  • 16:14 Uhr
Detroit Lions v Kansas City Chiefs
News

Branch-Sperre: NFL entscheidet über Einspruch

  • 16.10.2025
  • 15:24 Uhr
imago images 1047839243
News

Aufatmen! Deutscher NFL-Star findet neue Franchise

  • 16.10.2025
  • 14:07 Uhr

NFL: Wer rettet sich im "El-Sacko“ zwischen Miami Dolphins und Cleveland Browns?

  • Video
  • 06:15 Min
  • Ab 0
imago images 0831633727
News

Kommentar: Bad Bunny als Halftime Act ist die perfekte Wahl

  • 16.10.2025
  • 12:04 Uhr

Kansas City Chiefs gewinnen! Taylor Swift und Travis Kelce in Feierlaune

  • Video
  • 01:13 Min
  • Ab 0