Am Sonntag kommt es zum Duell zwei der schwächsten Teams der laufenden Saison: Miami trifft in Cleveland auf die Browns. Auch die Wettervorhersage scheint sich dem Spiel anzupassen. Sowohl die Cleveland Browns als auch die Miami Dolphins könnten ihre Saison nach nur sechs Spielen eigentlich schon abhaken. Beide Teams konnten bisher erst einen Sieg einfahren, überall kriselt es. Sowohl Browns-Head Coach Kevin Stefanski als auch der Dolphins-Head Coach Mike McDaniel gelten aktuell als die Trainer mit der größten Entlassungswahrscheinlichkeit. Atlanta Falcons: Allzweckwaffe Bijan Robinson - die NFL hat einen neuen Superstar

Dolphins vs. Browns: Miserables Spiel mit miserablem Wetter? Für das anstehende Spiel gibt es nun eine Wettervorhersage, die zur aktuellen Stimmung der beiden Franchises passt: Das Duell in Cleveland könnte von Windböen mit 50 bis 60 Meilen pro Stunde (ca. 80–97 km/h) beeinträchtigt werden. Der "National Weather Service" bezeichnet die Vorhersage als "etwas, das man definitiv im Auge behalten sollte", da sich möglicherweise ein stärkerer Sturm entwickeln könnte.

