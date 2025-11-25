American Football
NFL - Hall of Fame Class 2026: Halbfinalisten stehen fest - drei Quarterback-Legenden sind noch dabei
- Aktualisiert: 27.11.2025
- 09:56 Uhr
- Chris Lugert
26 Spieler dürfen sich Hoffnungen auf die Nominierung für die Pro Football Hall of Fame 2026 machen. Auch drei Quarterback-Legenden sind noch dabei.
Angeführt von den drei Quarterback-Legenden Drew Brees, Eli Manning und Philip Rivers stehen die 26 Halbfinalisten für die 2026er-Klasse der Pro Football Hall of Fame fest.
Das Selektionskomitee halbierte die zuvor 52 Spieler umfassende Liste, die nun aus Spielern von insgesamt neun Positionen besteht. Mit fünf Kandidaten stellen Wide Receiver die größte Gruppe.
Brees und Rivers sind zwei von insgesamt fünf ehemaligen NFL-Stars, die es bereits im ersten Jahr ihrer Berechtigung für die Aufnahme in die Hall of Fame bis ins Halbfinale geschafft haben. Die anderen drei sind Wide Receiver Larry Fitzgerald, Running Back Frank Gore und Tight End Jason Witten.
Um in die Hall of Fame aufgenommen werden zu können, muss das Karriereende mindestens fünf Jahre zurückliegen. Für die aktuelle Wahlperiode heißt das, dass ein Spieler spätestens nach der Saison 2020 zurückgetreten sein muss.
Manning wiederum stand bereits im vergangenen Jahr auf der Liste und schaffte es auch in die finale Auswahl, die Aufnahme in die Ruhmeshalle blieb ihm aber (noch?) verwehrt. Gleiches gilt auch für Luke Kuechly und Adam Vinatieri.
Hall of Fame: Verkündung im Februar 2026
Bis zum Ende des Jahres werden die 26 Halbfinalisten auf eine Liste von 15 Finalisten reduziert, von denen schließlich im Vorfeld des Super Bowls im Februar die neuen Mitglieder der Hall of Fame verkündet werden. Die offizielle Aufnahmezeremonie erfolgt im Herbst 2026 beim Hall of Fame Game in Canton, das traditionell die Preseason eröffnet.
Zusätzlich zu den Spielern werden auch Hall of Famer in den Kategorien Coach, Seniors und Mitwirkende ausgewählt. Die 26 Halbfinalisten in der Kategorie Spieler im Überblick:
- Will Anderson (Tackle; Saisons: 1996 - 2008)
- Drew Brees (Quarterback; Saisons: 2001 - 2020)
- Lomas Brown (Tackle; Saisons: 1985 - 2002)
- Jahri Evans (Guard; Saisons: 2006 - 2017)
- Larry Fitzgerald (Wide Receiver; Saisons: 2004 - 2020)
- Frank Gore (Running Back; Saisons: 2005 - 2020)
- Rodney Harrison (Safety; Saisons: 1994 - 2008)
- Torry Holt (Wide Receiver; Saisons: 1999 - 2009)
- Luke Kuechly (Linebacker; Saisons: 2012 - 2019)
- Eli Manning (Quarterback; Saisons: 2004 - 2019)
- Robert Mathis (Defensive End/Linebacker; Saisons: 2003 - 2016)
- Philip Rivers (Quarterback; Saisons: 2004 - 2020)
- Steve Smith Sr. (Wide Receiver; Saisons: 2001 - 2016)
- Terrell Suggs (Linebacker/Defensive End; Saisons: 2003 - 2019)
- Fred Taylor (Running Back; Saisons: 1998 - 2010)
- Earl Thomas (Defensive Back; Saisons: 2010 - 2019)
- Adam Vinatieri (Kicker; Saisons: 1996 - 2019)
- Hines Ward (Wide Receiver; Saisons: 1998 - 2011)
- Reggie Wayne (Wide Receiver; Saisons: 2001 - 2014)
- Richmond Webb (Tackle; Saisons: 1990 - 2002)
- Vince Wilfork (Defensive Tackle; Saisons: 2004 - 2016)
- Kevin Williams (Defensive Tackle; Saisons: 2003 - 2015)
- Steve Wisniewski (Guard; Saisons: 1989 - 2001)
- Jason Witten (Tight End; Saisons: 2003 - 2020)
- Darren Woodson (Safety; Saisons: 1992 - 2003)
- Marshal Yanda (Guard/Tackle; Saisons: 2007 - 2019)