26 Spieler dürfen sich Hoffnungen auf die Nominierung für die Pro Football Hall of Fame 2026 machen. Auch drei Quarterback-Legenden sind noch dabei.

Angeführt von den drei Quarterback-Legenden Drew Brees, Eli Manning und Philip Rivers stehen die 26 Halbfinalisten für die 2026er-Klasse der Pro Football Hall of Fame fest.

Das Selektionskomitee halbierte die zuvor 52 Spieler umfassende Liste, die nun aus Spielern von insgesamt neun Positionen besteht. Mit fünf Kandidaten stellen Wide Receiver die größte Gruppe.

Brees und Rivers sind zwei von insgesamt fünf ehemaligen NFL-Stars, die es bereits im ersten Jahr ihrer Berechtigung für die Aufnahme in die Hall of Fame bis ins Halbfinale geschafft haben. Die anderen drei sind Wide Receiver Larry Fitzgerald, Running Back Frank Gore und Tight End Jason Witten.

Um in die Hall of Fame aufgenommen werden zu können, muss das Karriereende mindestens fünf Jahre zurückliegen. Für die aktuelle Wahlperiode heißt das, dass ein Spieler spätestens nach der Saison 2020 zurückgetreten sein muss.

Manning wiederum stand bereits im vergangenen Jahr auf der Liste und schaffte es auch in die finale Auswahl, die Aufnahme in die Ruhmeshalle blieb ihm aber (noch?) verwehrt. Gleiches gilt auch für Luke Kuechly und Adam Vinatieri.