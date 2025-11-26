Highlights der NFL auf Joyn
NFL: Zwei Teams mit Interesse an Star-Coach Bill Belichick?
- Aktualisiert: 26.11.2025
- 20:07 Uhr
- ran.de
Berichten zufolge sollen zwei NFL-Teams Interesse an einer Verpflichtung von Star-Coach Bill Belichick haben.
Kommt es zu einem Comeback von Bill Belichick in der NFL?
Wie die Insiderin Josina Anderson berichtet, sollen zwei Teams Interesse an einer Verpflichtung des früheren Super-Bowl-Champions haben.
"Mir wurde von einer Ligaquelle mitgeteilt, dass mindestens zwei NFL-Teams weiterhin Interesse daran haben, zumindest hinter den Kulissen mit Bill Belichick über Cheftrainerposten in dieser Saison zu sprechen“, hieß es im Tweet von Anderson.
Der frühere Langzeit-Coach der New England Patriots, mit denen er sechsmal den Super Bowl gewann, ist aktuell Trainer an der University of North Carolina.
NFL: Bill Belichick verhandelte mit den Falcons
Der 73-jährige Belichick führte in der jüngeren Vergangenheit bereits Gespräche mit den Atlanta Falcons über eine mögliche Rückkehr in die NFL. Nun erklärte Anderson, warum es damals nicht zu einer Einigung gekommen sei.
"Seine Wünsche und Präferenzen hinsichtlich der Arbeitsdynamik spielten dabei eine größere Rolle, als meines Erachtens diskutiert, öffentlich bekannt oder wirklich berücksichtigt wurde", führte die Insiderin aus, "nichtsdestotrotz genießt Belichick nach wie vor großen Respekt von zahlreichen Teambesitzern der Liga, und das ist letztendlich entscheidend".
Welche Teams an Belichick interessiert sein sollen, bleibt derweil erst einmal offen, dazu gab Anderson keine Informationen.