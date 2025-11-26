Berichten zufolge sollen zwei NFL-Teams Interesse an einer Verpflichtung von Star-Coach Bill Belichick haben.

Kommt es zu einem Comeback von Bill Belichick in der NFL?

Wie die Insiderin Josina Anderson berichtet, sollen zwei Teams Interesse an einer Verpflichtung des früheren Super-Bowl-Champions haben.

"Mir wurde von einer Ligaquelle mitgeteilt, dass mindestens zwei NFL-Teams weiterhin Interesse daran haben, zumindest hinter den Kulissen mit Bill Belichick über Cheftrainerposten in dieser Saison zu sprechen“, hieß es im Tweet von Anderson.