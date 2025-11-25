Der vermutlich beste Quarterback der American-Football-Geschichte, Tom Brady, hat in einem YouTube-Video den perfekten Quarterback zusammengestellt. In einem neuen Video, das Tom Brady auf seinem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht hat, stellte TB12 den "ultimativen Quarterback" anhand verschiedener Kategorien zusammen. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion durfte sich dabei allerdings nicht selbst auswählen. Er beginnt damit, den beweglichsten Quarterback auszuwählen und beschreibt ihn als den Spieler, den man am wenigsten zu Boden bringen konnte: Steve Young.

Young hatte seine beste Zeit in den 1990er Jahren bei den San Francisco 49ers und darf sich sowohl zweimaliger MVP als auch dreimaliger Super-Bowl-Sieger nennen. Bei der Kategorie Schnelligkeit ist die Entscheidung für ihn klar: Lamar Jackson, aktueller Signal Caller bei den Baltimore Ravens. "Unglaublich, was er an Schnelligkeit und Ausweichfähigkeit im offenen Feld zeigt!", schwärmt Brady.

Tom Brady begeistert vom damaligen ärgsten Rivalen Als er gefragt wird, wer für ihn der härteste Quarterback war und am schnellsten nach Tackles wieder auf den Beinen stand, entscheidet er sich für Brett Favre. Favre ist Super-Bowl-Champion der Saison 1997, dreimaliger MVP und eine echte Legende der Green Bay Packers. Bei der Kategorie "Pocket Presence", der Fähigkeit Sacks auszuweichen und auch mal einen Verteidiger abzuschütteln, legt er sich auf jemanden fest, der seine NFL-Karriere bereits nach sechs Saisons mit den Indianapolis Colts beendete: Andrew Luck. "Er hielt den Ball einfach fest, stieß 280-Pfund-Defensive-Ends von sich weg, scramblete los und machte trotzdem noch Yards." NFL: Kollaps bei den Dallas Cowboys - das sind die vielen Baustellen der Philadelphia Eagles

NFL: San Francisco 49ers gewinnen Interception-Festival gegen Carolina Panthers Bei der Kategorie "stärkster Arm" ist Bradys erster Impuls erneut Brett Favre. Da er jedoch keinen Quarterback zweimal wählen darf, entscheidet er sich für eine weitere Green-Bay-Legende und zugleich einen seiner größten Konkurrenten: Aaron Rodgers, viermaliger MVP und inzwischen bei den Pittsburgh Steelers. „Nach Favre konnte er den Ball so schnell wie kaum jemand sonst aus den Fingerspitzen direkt in die Brust des Receivers bringen" erklärt Brady. Bei der Kategorie "Wurfgenauigkeit" fällt die Wahl auf eine weitere Legende, diesmal von den New Orleans Saints. Tom Brady erklärt, dass Drew Brees eine ganz besondere Wurftechnik hatte: Im letzten Moment passte er sein Handgelenk an, um den Ball genau dorthin zu bringen, wo er ihn haben wollte.

Eine kleine Spitze gegen Eli Manning Bei der Kategorie "Defensive lesen" kürt Brady Peyton Manning zur klaren Nummer eins: "Peyton war ein absoluter Schachmeister des Spiels. Er arbeitete die ganze Woche unglaublich hart und war ein entscheidender Bestandteil des Game-Planning-Prozesses."

