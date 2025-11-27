NFL führt zum 250. Jahrestag der Geschichte der USA neue Bälle ein

Ab dem 18. Spieltag führt die NFL neue Bälle ein. Damit will die Liga den 250. Geburtstag des US-Amerikanischen Staates ehren.

Die NFL will das 250-jährige Jubiläum der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2026 mit speziell geprägten Footballs feiern. Die Bälle tragen das America-250-Logo und debütieren in Woche 18 am 3. und 4. Januar 2026. Sie werden bis zum Super Bowl LX in Santa Clara und durch die gesamte Saison verwendet.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit der US Semiquincentennial Commission sollen auch Feldmarkierungen das Jubiläum ehren. NFL-Commissioner Roger Goodell sagte: "Die NFL ist stolz, am 250. Jubiläum Amerikas teilzunehmen. Die Geschichte der NFL spiegelt die Geschichte Amerikas wider."

Die Maßnahme verbindet die Liga-Geschichte mit der nationalen Identität und soll Fans stets daran erinnern, ohne das Spiel zu verändern. Die Partnerschaft wurde bereits 2021 angekündigt und soll die NFL als kulturelles Symbol für Resilienz, Innovation und Teamarbeit unterstreichen.