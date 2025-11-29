NFL: Hall of Fame veröffentlicht Meldung vom Tod von Lem Barney - und muss sich später korrigieren

In einer E-Mail vermeldet die Hall of Fame den Tod von Lions-Legende Lem Barney. Zwei Stunden später revidierte sie ihre Meldung.

Von Tobias Wiltschek

Der Pro Football Hall of Fame ist ein peinlicher Fehler unterlaufen. Sie hatte kurzzeitig den Tod von NFL-Legende Lem Barney verkündet.

Der 80-Jährige ist aber gar nicht gestorben. Das bestätigte dessen Sohn der "Detroit Free Press". "Es geht ihm gut. Er lebt", sagte er und fügte hinzu: "Ich habe ihn an Thanksgiving noch gesehen. Heute habe ich mit seiner Pflegerin gesprochen, die mir ein Selfie von ihm geschickt hat. Im Hintergrund habe ich seine Stimme gehört."

Zwei Stunden nach der falschen Todesnachricht meldete auch die Hall of Fame, dass der ehemalige Cornerback nicht gestorben sei.