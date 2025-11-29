nfl
NFL: Hall of Fame veröffentlicht Meldung vom Tod von Lem Barney - und muss sich später korrigieren
- Veröffentlicht: 30.11.2025
- 00:05 Uhr
- Tobias Wiltschek
In einer E-Mail vermeldet die Hall of Fame den Tod von Lions-Legende Lem Barney. Zwei Stunden später revidierte sie ihre Meldung.
Der Pro Football Hall of Fame ist ein peinlicher Fehler unterlaufen. Sie hatte kurzzeitig den Tod von NFL-Legende Lem Barney verkündet.
Der 80-Jährige ist aber gar nicht gestorben. Das bestätigte dessen Sohn der "Detroit Free Press". "Es geht ihm gut. Er lebt", sagte er und fügte hinzu: "Ich habe ihn an Thanksgiving noch gesehen. Heute habe ich mit seiner Pflegerin gesprochen, die mir ein Selfie von ihm geschickt hat. Im Hintergrund habe ich seine Stimme gehört."
Zwei Stunden nach der falschen Todesnachricht meldete auch die Hall of Fame, dass der ehemalige Cornerback nicht gestorben sei.
Hall of Fame bittet um Entschuldigung
In dem Statement räumte sie ein, dass sie die Richtigkeit der ursprünglichen Meldung nicht bestätigen könne. "Aufgrund widersprüchlicher Informationen über den gemeldeten Tod von Lem Barney widerruft die Pro Football Hall of Fame die heute früh versandte E-Mail", hieß es.
Die Hall of Fame habe diese Nachricht nicht unabhängig bestätigen können. "Wir bitten um Entschuldigung", hieß es weiter.
Barney spielte von 1967 bis 1977 für die Detroit Lions und erhielt sieben Pro-Bowl-Nominierungen. 1992 wurde er in die Ruhmeshalle des American Football aufgenommen.