McCaffrey erhielt unterdessen die Auszeichnung zum Offensive Player of the Year. Der 27-Jährige knackte die Marke von 2.000 Scrimmage Yards und erzielte 21 Total Touchdowns. Zum besten Defensivspieler der Saison wurde Pass Rusher Myles Garrett von den Cleveland Browns gewählt.

Quarterback C.J. Stroud von den Houston Texans wurde wenig überraschend als Offensive Rookie der Saison ausgezeichnet. Er gewann den Award gegen die Konkurrenz aus Puka Nacua (Los Angeles Rams), Sam LaPorta, Jahmyr Gibbs (beide Detroit Lions) und Bijan Robinson (Atlanta Falcons).

Defensive Rookie of the Year wurde ebenfalls ein Texans-Spieler, Defensive End Will Anderson durfte sich über die Auszeichnung freuen. Die Wahl zum Coach of the Year ging an head Coach Kevin Stefanski von den Cleveland Browns, die auch den Comeback Player of the Year stellten. Diese Auszeichnung ging an Quarterback Joe Flacco.

Zum Walter Payton Man of the Year wurde Defensive Tackle Cameron Heyward von den Pittsburgh Steelers gewählt.