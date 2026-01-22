NFL Honors 2026: MVP-Kandidaten stehen fest - Christian McCaffrey und vier Quarterbacks nominiert

Die Finalisten für die NFL Honors 2026 stehen fest. Zur Wahl für den MVP stehen vier Quarterbacks.

Running Back Christian McCaffrey und vier Quarterbacks dürfen sich Hoffnungen auf die Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) in der National Football League (NFL) machen.

Neben dem Starspieler der San Francisco 49ers gehören Josh Allen (Buffalo Bills), Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars), Drake Maye (New England Patriots) sowie Matthew Stafford (Los Angeles Rams) zu den Kandidaten. Der Gewinner wird am 5. Februar bekannt gegeben.

Seit Running Back Adrian Peterson (2012/13) hat stets ein Quarterback den Preis für die beste Leistung in der Hauptrunde der NFL erhalten. Im Vorjahr hatte sich Allen (383 Punkte) vor Lamar Jackson (Baltimore Ravens/362) und Saquon Barkley (Philadelphia Eagles/Running Back/120) durchgesetzt.

Die besten Chancen werden in dieser Saison Stafford und Maye eingeräumt. Beide stehen mit ihren Teams im Play-off-Halbfinale, das am kommenden Wochenende über die Bühne geht. McCaffrey, Allen und Lawrence sind nicht mehr im Titelrennen.

Stafford tritt in der Nacht zu Montag (00.30 Uhr MEZ, im Liveticker) mit den Rams bei den Seattle Seahawks an, Maye am Sonntag (21.00/im Liveticker) mit den Patriots bei den Denver Broncos.