NFL

NFL - Houston Texans: Jakob Johnson in den Spieltagskader befördert

  • Veröffentlicht: 06.09.2025
  • 20:54 Uhr
  • ran.de

Der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson darf zum Saisonstart der Houston Texans gleich auf einen Einsatz hoffen.

Zum Auftakt der NFL-Saison 2025 gibt es positive Nachrichten rund um den deutschen Fullback Jakob Johnson.

Wie die Houston Texans am Samstag bekannt gaben, wurde der 30-jährige Stuttgarter für das Spiel gegen die Los Angeles Rams in den Spieltagskader befördert. Damit darf Johnson auf einen Einsatz in Week 1 hoffen.

Durch die jetzige Beförderung besteht für Johnson die Hoffnung, vielleicht noch komplett von den Texans in den 53-Mann-Kader übernommen zu werden.

Schafft es Johnson nun dauerhaft in den Texans-Kader?

Denn es ist den Teams nur an drei Spieltagen erlaubt, denselben Spieler aus dem Practice Squad zu befördern. Bei einem vierten Mal muss der Spieler komplett in den 53-Mann-Kader übernommen werden.

Bereits in der Preseason kam Johnson für die Texans in drei Partien zum Einsatz und spielte 66 Snaps. Trotz ansprechender Leistungen reichte es zunächst für ihn aber nicht für den finalen 53-Mann-Kader.

Zuvor stand Johnson bereits bei den New York Giants, Las Vegas Raiders und New England Patriots unter Vertrag.

