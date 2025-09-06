Der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson darf zum Saisonstart der Houston Texans gleich auf einen Einsatz hoffen. Zum Auftakt der NFL-Saison 2025 gibt es positive Nachrichten rund um den deutschen Fullback Jakob Johnson. Wie die Houston Texans am Samstag bekannt gaben, wurde der 30-jährige Stuttgarter für das Spiel gegen die Los Angeles Rams in den Spieltagskader befördert. Damit darf Johnson auf einen Einsatz in Week 1 hoffen.

Durch die jetzige Beförderung besteht für Johnson die Hoffnung, vielleicht noch komplett von den Texans in den 53-Mann-Kader übernommen zu werden.

