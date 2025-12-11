- Anzeige -
NFL: Colts-Comeback von Rivers für Newton ein "Schlag ins Gesicht"

  • Veröffentlicht: 11.12.2025
  • 22:25 Uhr
  • Andreas Reiners

Philip Rivers ist von den Indianapolis Colts zurückgeholt worden. Im Alter von 44 Jahren. Ein Ex-Quarterback findet das nur so mittelprächtig.

Es gibt Leute, die bejubeln das Comeback von Philip Rivers bei den Indianapolis Colts. Weil es eine schöne Geschichte ist. Andere sehen es kritisch, oder sind zumindest verwundert.

Und ein Ex-NFL-Superstar ist sogar persönlich beleidigt.

Cam Newton fragt sich nämlich, warum die Colts nicht ihn angerufen habe. In seinem "4th & 1"-Podcast meinte Newton, das sei "fast wie ein Schlag ins Gesicht. Ich werde nicht lügen".

Der frühere MVP Newton, der von 2011 bis 2021 für die Carolina Panthers und die New England Patriots gespielt hat, ist heute 36 Jahre alt und damit acht Jahre jünger als Rivers. Außerdem hat er seine Karriere nie offiziell beendet.

"Ich habe nicht aufgehört – und ich werde es auch nicht. Wegen so einer Gelegenheit… Es ist mir scheißegal, ob Rivers zu deren Familie gehört. Er ist 44 Jahre alt, Bruder!" fügte Newton hinzu.

Cam Newton: Kreative Suche nach Gründen

In dem Podcast blieb Newton bei der Suche nach Gründen für den ausgebliebenen Anruf der Colts kreativ. "Ich weiß, warum die Indianapolis Colts mich nicht verpflichtet haben… Weil ihr neuestes Mitglied, Sauce Gardner, die Nummer 1 trägt", meinte er. Die trug auch Newton während seiner Karriere.

Ob ein möglicher Jersey-Konflikt ein Grund dafür ist, dass sich die Colts stattdessen für Rivers entschieden haben, ist aber eher unwahrscheinlich.

Seit 2021 hat Cam Newton kein NFL-Spiel mehr absolviert. Bei seinem kurzen Comeback in Carolina stand er in acht Partien auf dem Feld, fünf davon als Starter, wobei er ohne Sieg blieb. Am Ende standen vier Touchdown-Pässe und fünf Interceptions. Seine letzte vollständige Saison spielte Newton 2020 in New England. Dort startete er 15 Spiele und brachte es auf acht Touchdowns bei zehn Interceptions.

