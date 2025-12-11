Philip Rivers ist von den Indianapolis Colts zurückgeholt worden. Im Alter von 44 Jahren. Ein Ex-Quarterback findet das nur so mittelprächtig.

Es gibt Leute, die bejubeln das Comeback von Philip Rivers bei den Indianapolis Colts. Weil es eine schöne Geschichte ist. Andere sehen es kritisch, oder sind zumindest verwundert.

Und ein Ex-NFL-Superstar ist sogar persönlich beleidigt.

Cam Newton fragt sich nämlich, warum die Colts nicht ihn angerufen habe. In seinem "4th & 1"-Podcast meinte Newton, das sei "fast wie ein Schlag ins Gesicht. Ich werde nicht lügen".

Der frühere MVP Newton, der von 2011 bis 2021 für die Carolina Panthers und die New England Patriots gespielt hat, ist heute 36 Jahre alt und damit acht Jahre jünger als Rivers. Außerdem hat er seine Karriere nie offiziell beendet.

"Ich habe nicht aufgehört – und ich werde es auch nicht. Wegen so einer Gelegenheit… Es ist mir scheißegal, ob Rivers zu deren Familie gehört. Er ist 44 Jahre alt, Bruder!" fügte Newton hinzu.