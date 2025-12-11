NFL: Kelly Clarkson eröffnet Christmas Gameday

Die Emmy- und mehrfache Grammy-Gewinnerin Kelly Clarkson wird das Show-Opening des NFL Christmas Gameday auf "Netflix" gestalten.

Die NFL hat die Planungen für den Christmas Gameday bekanntgegeben.

Um 19:00 Uhr MEZ spielen die Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders, gefolgt von der Begegnung zwischen den Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings ab 22:30 Uhr.

Nun ist auch bekanntgegeben worden, das die US-Sängerin Kelly Clarkson für das Show-Opening des NFL Christmas Gamedays auf "Netflix" verantwortlich ist.

Dabei wird die Emmy- und mehrfache Grammy-Gewinnerin am ersten Weihnachtstag ihren Hit "Underneath the Tree" performen.

Clarkson hat in ihrer Karriere weltweit über 25 Millionen Alben und 50 Millionen Singles verkauft und ist zudem Moderatorin ihrer eigenen Talkshow "The Kelly Clarkson Show".