Running Back Quinshon Judkins hat seinen Rookie-Vertrag bei den Cleveland Browns unterschrieben. Nach großem Ärger im Sommer war er der letzte gedraftete Rookie, der noch ohne Vertrag war.

Laut Ian Rapoport vom "NFL Network" hat Quinshon Judkins einen Vierjahresvertrag über 11,4 Millionen Dollar bei den Cleveland Browns unterschrieben. Mit seiner Vertragsunterschrift stehen nun alle Picks des diesjährigen Drafts unter Vertrag.

Judkins wurde in der zweiten Draft-Runde als 36. Pick von den Browns ausgewählt. Allerdings ließen diese sich mit einem Vertragsangebot Zeit: Am 12. Juli wurde Judkins verhaftet und es wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt eingeleitet.

Da die Staatsanwaltschaft Florida allerdings zum Schluss kam, dass eine Verurteilung aus verschiedenen Gründen unwahrscheinlich sei, kam es zu keiner formellen Anklage.

Dennoch drohen dem 21-Jährigen noch Disziplinarmaßnahmen durch die NFL wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Verhaltensrichtlinien der Liga. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.