Nach der Postseason ist vor der Gerüchte-Zeit in der NFL, die Free Agency steht vor der Tür. ran begleitet das Geschehen im Ticker. Die Saison der NFL ist vorbei, die General Manager arbeiten im Hintergrund fleißig am Kader. Wer wird entlassen, wer wird getradet? Wessen Vertrag wird verlängert? Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL-Spiele im Relive auf Joyn ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Ticker zusammen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Update, 09.03., 11:54 Uhr: Texans verlängern mit O-Line-Säule +++ Einer der besten Guards ist vom Markt. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben sich die Houston Texans mit Ed Ingram auf einen Dreijahresvertragüber 37,5 Millionen Dollar geeinigt. Der 27-Jährige wurde 2022 in der 2. Runde von den Minnesota Vikings gedrafted und vor der vergangenen Saison für einen Sechstrunden-Pick zu den Texans getradet.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Update, 09.03., 08:09 Uhr: Vikings verlängern mit Eric Wilson +++ Die Minnesota Vikings haben sich mit einem Eckpfeiler ihrer Defensive auf einen neuen Vertrag geeinigt. Mehreren Medienberichten zufolge unterschrieb Linebacker Eric Wilson einen Dreijahresvertrag über 22,5 Millionen Dollar, davon sind 12,5 Millionen Dollar garantiert. Sein durchschnittliches Jahresgehalt hat sich damit im Vergleich zuvor mehr als verdoppelt. Der 31-Jährige hatte seine Karriere als Undraftetd Free Agent in Minnesota begonnen, verließ die Franchise aber nach der Saison 2020. Nach Stationen bei mehreren Teams kehrte Wilson im Vorjahr nach Minnesota zurück. In der abgelaufenen Saison stand er in allen 17 Spielen als Starter auf dem Feld und kam auf 6,5 Sacks.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 09.03., 06:17 Uhr: Raiders traden für Bills-Cornerback +++ Die Las Vegas Raiders haben sich Verstärkung für ihre Passverteidigung gesichert. Wie "ESPN" berichtet, wechselt Cornerback Taron Johnson von den Buffalo Bills in die Zockermetropole. Die Raiders schicken im Rahmen des Trades einen Sechstrundenpick nach Buffalo und erhalten zusätzlich zu Johnson noch einen Siebtrundenpick zurück. Johnson hatte bei den Bills keine Zukunft mehr, das Team verkündete sogar bereits seine Entlassung, ehe doch noch ein Trade zustandekam. Der 29-Jährige war 2018 von Buffalo gedraftet worden.

+++ Update, 08.03., 20:36 Uhr: Justin Strnad unterschreibt bei den Broncos +++ Die Denver Broncos haben eine Stütze ihrer Defensive mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Justin Strnad hat einen Dreijahresvertrag mit einem Gesamtwert von 18 Millionen Dollar unterschrieben. Dabei sollen für den Linebacker zehn Millionen Dollar garantiert sein, der Signing Bonus soll bei 5,1 Millionen Dollar liegen. Der 29-Jährige wurde von den Broncos im NFL-Draft 2020 in der fünften Runde ausgewählt und hatte zuletzt mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.

- Anzeige -

+++ Update, 08.03., 17:33 Uhr: Packers machen Sean Rhyan zu einem der bestbezahlten Center der NFL +++ Die Green Bay Packers haben Sean Rhyan mit einem neuen Dreijahresvertrag ausgestattet. Der Vertrag des vielseitig einsetzbaren O-Liners ist laut NFL-Insider Ian Rapoport 33 Millionen Dollar wert und kann ihm mit Boni bis zu 39 Millionen Dollar einbringen. Der Signing Bonus soll bei elf Millionen Dollar liegen. Kurios: Die Packers machen den 25-Jährigen damit zu einem der bestbezahlten Center der Liga - dabei hat Rhyan auf dieser Position gerade einmal neun Partien absolviert. Der frühere Tackle übernahm Mitte der vergangenen Saison für den verletzten Elgton Jenkins, nun gehört ihm offensichtlich die Zukunft auf der Center-Position bei den Packers.

- Anzeige -

+++ Update, 08.03., 07:00 Uhr: Chargers verlängern mit Khalil Mack +++ Routinier Khalil Mack bleibt auch für die NFL-Saison 2026 Teil der Los Angeles Chargers. Wie das Team wenige Tage vor dem Start der Free Agency verkündete, unterschrieb der 35 Jahre alte Pass Rusher einen neuen Einjahresvertrag. Laut "ESPN" ist dieser 18 Millionen Dollar wert. Mack, in seiner Hochzeit einer der besten Quarterback-Jäger der Liga und auch in gehobenem Alter weiterhin ein Topspieler auf seiner Position, spielt seit 2022 für die Chargers. In der abgelaufenen Saison bestritt er aufgrund einer Ellbogenverletzung nur zwölf Spiele, elf davon jedoch als Starter. Dabei sammelte er 5,5 Sacks.

- Anzeige -

+++ Update, 07.03., 13:39 Uhr: Bears traden nach Dalman-Rücktritt für Patriots-Center +++ Die Chicago Bears haben auf den überraschenden Rücktritt von Drew Dalman reagiert und einen neuen Center verpflichtet. Laut NFL-Insider Ian Rapoport wechselt Garrett Bradbury via Trade von den New England Patriots nach Chicago. Im Gegenzug erhält der Super-Bowl-Teilnehmer einen Fünftrundenpick im Draft 2027. Der 30 Jahre alte Bradbury wurde 2019 in der ersten Runde von den Vikings gedraftet und verbrachte seine ersten sechs Jahre in Minnesota. Im März 2025 wurde er entlassen und unterschrieb anschließend einen Zweijahresvertrag bei den Patriots. In der vergangenen Spielzeit gehörte Bradbury in allen 21 Saisonspielen (17 in der Regular Season plus vier Playoff-Partien) zur Startformation New Englands. Damit hatte er großen Anteil an der überraschend starken Saison der Patriots, die bis in den Super Bowl führte. In Chicago tritt er die Nachfolge von Dalman an, den die Bears erst im vergangenen Jahr als Free Agent geholt hatten. Vor wenigen Tagen verkündete er jedoch im Alter von 27 Jahren sein Karriereende.

- Anzeige -

+++ Update, 06.03., 17:31 Uhr: Raiders entlassen Smith - Tür für Mendoza weit offen +++ Die Zeit von Geno Smith bei den Las Vegas Raiders ist vorbei. Wie die beiden NFL-Experten Adam Schefter und Ian Rapoport übereinstimmend berichten, werden die Raiders ihren Quarterback mit Beginn des neuen Liga-Jahres entlassen. Diese Entscheidung kommt nicht überraschend. Denn die Raiders besitzen den Nummer-1-Pick im Draft am letzten April-Wochenende und werden aller Voraussicht nach Fernando Mendoza von den Indiana Hoosiers draften. Die Entlassung von Smith ist das eindeutige Zeichen dafür, dass die Franchise aus der Zocker-Metropole in ihrem Roster Platz schaffen will für den hochgehandelten Mendoza. Mit der Demission von Smith schaufeln die Raiders zwar acht Millionen Dollar an Cap Space frei, nehmen aber auch 18,5 Millionen Dollar an Dead Money in Kauf. Ob Mendoza aber sofort als Starting Quarterback eingesetzt wird, ist derzeit nicht sicher. Dianna Russini von "The Athletic" berichtet, dass die Raiders in der Free Agency noch einen erfahrenen Quarterback als Mentor für Mendoza holen werden.

- Anzeige -

+++ Update, 06.03., 10:52 Uhr: Saints-Legende vor Abgang aus New Orleans +++ Cameron Jordan geht in seine 16. NFL-Saison - und erstmals könnte diese nicht in New Orleans stattfinden. Der 2011er Erstrundenpick und die Saints haben sich auf keinen neuen Vertrag einigen können. "Die Saints haben nichts anderes getan, als zu zeigen, dass sie mich hier haben wollen. Aber zu welchem Preis? Manche würden sagen: zum halben Preis im Vergleich zu diesem letzten Jahr", sagte Jordan im Januar: "Das kann ich nicht noch einmal machen." Jordan verzichtete 2025 auf Grundgehalt und ließ sich dafür Boni in Höhe von zwei Millionen Dollar in den Vertrag schreiben, die er dank 10,5 Sacks voll ausschöpfen konnte. Mit seiner Mischung aus Erfahrung und Klasse könnte er im Herbst seiner Karriere bei einem Contender unterkommen.

+++ Update, 06.03., 10:46 Uhr: Bears entlassen Starting-Linebacker +++ Die Chicago Bears haben sich von Linebacker Tremaine Edmunds getrennt. Durch die Entlassung des 27-Jährigen kreieren die Bears rund 15 Millionen Dollar an Cap Space. Edmunds gehörte in der vergangenen Saison noch zu den unumstrittenen Startern in Chicago. Der ehemalige Erstrundenpick geht 2026 in seine neunte Saison.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Update, 06.03., 10:40 Uhr: Rams verlängern mit Tight End +++ Tyler Higbee bleibt den Los Angeles Rams erhalten. Die Kalifornier haben sich mit dem Tight End auf einen neuen Zweijahresvertrag in Höhe von acht Millionen Dollar geeinigt. Higbee wurde 2016 von den Rams in der vierten Runde gedraftet und hat in seiner Karriere 3.949 Yards und 27 Touchdowns auf dem Konto.

+++ Update, 06.03., 06:40 Uhr: Texans verlängern mit Defense-Star +++ Die Houston Texans haben Pass Rusher Danielle Hunter nach einer starken Saison mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Der 31-Jährige unterschrieb einen neuen Einjahresvertrag über 40,1 Millionen Dollar und steht damit bis Ende der Saison 2027 bei den Texanern unter Vertrag. Hunter war ein elementarer Baustein der Texans-Defense und sammelte in der abgelaufenen Saison 15 Sacks. Zudem wurde er zum Second-team All-Pro gewählt.

- Anzeige -

+++ Update, 04.03., 17:53 Uhr: Chiefs traden wohl All-Pro-Cornerback +++ Laut NFL-Insider Ian Rapoport stehen die Kansas City Chiefs kurz davor, Cornerback Trent McDuffie zu den Los Angeles Rams zu traden. Im Gegenzug erhält die Franchise wohl den 29. Pick des diesjährigen Drafts. Zudem gibt es einen Fünftrundenpick, einen Sechstrundenpick und einen Drittrundenpick 2027. McDuffie wurde 2022 in Runde 1 von den Chiefs gedraftet und 2023 ins First Team All-Pro gewählt. In seinen ersten beiden Jahren in Kansas City gewann er jeweils den Super Bowl. Durch den Trade würde der 25-Jährige wohl einen neuen Vertrag bekommen und erneut unter Jimmy Lake, seinem College Head Coach in Washington, spielen.

- Anzeige -

+++ Update, 04.03., 06:48 Uhr: Giants entlassen Star-Linebacker +++ Der Move kommt nicht überraschend und ist dennoch ein Paukenschlag: Die New York Giants trennen sich von Star-Linebacker Bobby Okereke. Das berichtet Insider Jordan Schultz. Okereke kam 2023 nach New York und unterschrieb als einer der bedeutendsten Free Agents des Jahres einen Vierjahresvertrag. Der wird nun ein Jahr vor Ablauf eben jenes Vertrags vorzeitig beendet. Durch die Entlassung sparen die Giants neun Millionen Dollar Cap Space ein.

+++ Update, 03.03., 06:12 Uhr: Keine Angebote für Mac Jones +++ Mac Jones, aktuell Backup von Brock Purdy bei den San Francisco 49ers, gilt in der aktuellen Free Agency als einer der besten Quarterbacks, die für einen günstigen Preis verfügbar wären. Allerdings gibt es noch keinen Markt für Jones. Das berichtet "The Athletic". Demnach suchen Teams erst einmal bei kommenden Free Agents oder im Draft nach günstigen Alternativen. Bei Teams wie den Pittsburgh Steelers ist die Frage, ob man einen erfahren(er)en Quarterback überhaupt braucht, ohnehin noch offen. Angeblich soll sich Jones auch eine Gehaltserhöhung wünschen, sollte jemand für seinen günstigen 3,25-Millionen-Dollar-Vertrag traden.

+++ Update, 27.02., 09:26 Uhr: Commanders entlassen Starting Center +++ Die Washington Commanders haben relativ überraschend Starting Center Tyler Biadasz entlassen. Das berichtet "The Athletic". Biadasz ist erst 28 Jahre alt und startete 31 Spiele über die vergangenen beiden Saisons. Der Schritt verwundert aber auch aus finanzieller Sicht. Die Commanders sparen rund 2,9 Millionen Dollar Cap Space, bürden sich aber auch 8,1 Millionen Dollar Dead Cap auf. Biadasz ist damit sofort einer der begehrtesten Free Agents für die anstehende Periode.

+++ Update, 25.02., 06:37 Uhr: Verhandlungen mit Brandon Aubrey stocken +++ Die Dallas Cowboys und Kicker Brandon Aubrey sind aktuell in Verhandlungen über einen neuen Vertrag. Allerdings stocken die Gespräche. Laut "ESPN" wollen die Cowboys Aubrey durchaus zum bestbezahlten Kicker der NFL machen. Allerdings sind der ehemalige MLS-Spieler und die Franchise aus Texas noch weit voneinander entfernt. "Es ist durchaus eine Reise", sagte Stephen Jones, der Sohn von Besitzer Jerry. Aktuell ist Harrison Butker mit 6,4 Millionen Dollar durchschnittlichem Jahresgehalt der bestbezahlte Kicker der Liga.

+++ Update, 24.02., 07:23 Uhr: Wie geht es weiter mit Daniel Jones? +++ Im November der vergangenen Saison riss sich Daniel Jones, Quarterback der Indianapolis Colts, die Achillessehne. Seitdem ist sein Zustand in der Schwebe. Denn: Jones überzeugte zwar auf ganzer Linie, die Colts statteten ihn jedoch nur mit einem Einjahresvertrag aus, der nun ausläuft. Ob Jones bis zum Saisonstart fit wird, steht in den Sternen. Wie Insider Tom Pelissero nun berichtet, soll Indianapolis mehrere Optionen prüfen. Einerseits laufen Verhandlungen mit der Jones-Seite, andererseits bleibt der Franchise Tag für Indy eine Option, um den Spielmacher halten zu können.

+++ Update, 20.02., 10:07 Uhr: Commanders cutten wohl Marshon Lattimore +++ Wie der NFL-Reporter Evan Sidery berichtet, stehen die Washington Commanders kurz davor, Cornerback Marshon Lattimore zu cutten. Durch seine Entlassung sparen sich die Commanders insgesamt 18,5 Millionen Dollar an Cap Space ein. Der Vertrag des 29-Jährigen wäre Ende nächster Saison ausgelaufen.

NFL: Tom Brady schockt Fußballfans mit Aussage zu Zlatan Ibrahimovic

Lattimore wurde während der Saison 2024 im Austausch für drei Draft-Picks im Folgejahr von den New Orleans Saints getradet. In seiner ersten vollen Saison in Washington erreichte er lediglich 27 Tackles in neun Spielen. Deutlich zu wenig für einen Spieler, der wie ein Top-Cornerback der Liga bezahlt wird.

+++ Update, 20.02., 06:59 Uhr: Eagles können sich 2026 wohl auch auf Lane Johnson verlassen +++ Aufatmen bei den Philadelphia Eagles: Wie der "Philadelphia Enquirer" berichtet, wird Left Tackle Lane Johnson seine Karriere in diesem Frühling nicht beenden und noch mindestens eine weitere Saison bei den Eagles spielen. Der 35-Jährige geht damit in seine 14. NFL-Saison, 2013 drafteten ihn die Eagles an vierter Stelle und ist seitdem eine feste Größe. In der vergangenen Saison verpasste er acht der 18 Saisonspiele, darunter das Playoff-Spiel gegen die 49ers. Johnson gilt als zukünftiger Hall of Famer.

+++ Update, 19.02., 06:25 Uhr: Minkah Fitzpatrick vor Dolphins-Aus +++ Der Rebuild der Miami Dolphins ist weiter in vollem Gange. Der nächste prominente Name: Safety Minkah Fitzpatrick. Wie NFL-Insider Jordan Schultz berichtet, sollen die Dolphins (erneut) Trade-Gespräche über den Star-Verteidiger führen. Bereits 2019 wurde Fitzpatrick von den Dolphins getradet, ehe er 2025 seinen Weg zurück von den Pittsburgh Steelers fand. In der kommenden Saison verdient er fast 19 Millionen Dollar, ein Trade nach dem 1. Juni würde über 15 Millionen Dollar einsparen.

+++ Update, 18.02., 06:52 Uhr: Werden die Indianapolis Colts Anthony Richardson los? +++ Wie geht es weiter mit Quarterback Anthony Richardson? Die Indianapolis Colts versuchen offenbar, den Spielmacher gegen guten Gegenwert wegzutraden. Laut "ESPN" sei ein Trade früher oder später "unausweichlich". Die Colts sind dennoch in einer schwierigen Lage: Richardson war zuletzt verletzt und wenn er fit war, lieferte er schwache Leistungen. Daniel Jones wäre die logische Wahl für die Colts, der eine gute Saison spielte, sich jedoch die Achillessehne riss und bis weit in den Herbst ausfallen wird. Dass die Colts einen auch nur annähernd ähnlichen Gegenwert bekommen wie den, den sie 2023 im Draft mit einem First Round Pick investierten, ist ausgeschlossen.

+++ Update, 12.02., 06:19 Uhr: Derek Carr vor NFL-Comeback? +++ Kommt es zu einer spektakulären Rückkehr vor der Saison 2026? Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, plant Quarterback Derek Carr in der kommenden Saison zu spielen, nachdem er vor der Spielzeit 2025 in Rente gegangen war. Eine schwere Schulterverletzung sorgte für ein mehr oder minder abruptes Karriereende. Nun soll es sich der mittlerweile 34-Jährige anders überlegt haben. Vor allem die New York Jets werden als heißestes mögliches Team genannt. Nicht nur brauchen die Jets einen Brücken-Quarterback, mit Bill Musgrave beschäftigen die Jets zudem Carrs ehemaligen Offensive Coordinator als Quarterback Coach.

+++ Update, 11.02., 06:19 Uhr: Tauziehen um Maxx Crosby geht weiter +++ Wie geht es weiter mit Maxx Crosby? Der Pass Rusher der Las Vegas Raiders war während der Saison im Clinch mit der Franchise. Die setzte ihn beispielsweise auf die Injured-Reserve-Liste, obwohl er sich fit meldete. Zuletzt kokettierte er mehr oder weniger öffentlich damit, für Mike Vrabel und die New England Patriots spielen zu wollen. Auf der Vorstellungs-Pressekonferenz des neuen Head Coaches Klint Kubiak gab sich Besitzer Mark Davis mehr oder weniger gelassen. "Er war bisher ein großartiger Raider und ist das auch immer noch. Also ist alles gut", sagte Davis. Der Vertrag von Crosby geht noch bis einschließlich 2029.

+++ Update, 10.02., 07:47 Uhr: Browns-Star kommt auf den Markt +++ In der kommenden Free Agency ist ein begehrter Name auf dem Markt: Tight End David Njoku wird die Cleveland Browns verlassen, das bestätigte er auf "Instagram". "Es ist Zeit für mich, eine neue Heimat zu finden." Der Kontrakt des athletischen Tight Ends läuft nach der Saison 2025 aus. Noch im November sagte er Reportern, dass "nirgendwo hin" gehe. Njoku kann gut und gerne als Browns-Legende bezeichnet werden. Er fing 384 Pässe und 34 Touchdowns für die Browns, beides ist Nummer zwei in der Franchise-Historie.

+++ Update, 05.02., 07:12 Uhr: Maxx Crosby bietet sich wohl bei den Patriots an +++ Die Beziehung zwischen den Las Vegas Raiders und Maxx Crosby ist seit Monaten keine Gute. Immer wieder kokettieren beide Seiten mit einem Abgang. Nun bringt Insiderin Dianna Russini neue Bewegung in die Causa. In einer Radioshow sagte sie, dass Crosby ihr gesagt habe, dass er gerne für Mike Vrabel und die New England Patriots spielen würde. Crosby verlängerte erst vor der Saison bei den Raiders um drei Jahre. In Sachen Cap Space und Picks könnten sich die Patriots Crosby leisten. Ob ein Trade wirklich zustande kommt, steht in den Sternen.

+++ Update, 30.01., 11:38 Uhr: Kirk Cousins vor Entlassung bei den Falcons? +++ Die Quarterback-Position bei den Atlanta Falcons ist aktuell unsicher. Der eigentliche Starter Michael Penix Jr. erholt sich noch von einem Kreuzbandriss. Kirk Cousins spielte die Saison zu Ende und gewann am Ende sogar vier Spiele in Folge. Dennoch könnte Cousins entlassen werden. Das berichtet "The Athletic". Allerdings will Atlanta den Spielmacher womöglich doch behalten. Aktuell verdient Cousins mit seinem Vertrag 45 Millionen Dollar im Jahr - mit einem Cut und einer sofortigen Rückholaktion könnten die Falcons einiges an Geld sparen, wenn Cousins einer Gehaltskürzung zustimmen sollte.

+++ Update, 30.01., 09:51 Uhr: Deadline für Aaron Rodgers? +++ Wie der neue Head Coach der Pittsburgh Steelers, Mike McCarthy, bereits bestätigte, haben die Steelers Interesse an einer Rückholaktion vo Aaron Rodgers. Allerdings wollen die Verantwortlichen in Pittsburgh diesmal offenbar nicht wochen- oder womöglich monatelang auf eine Zusage warten. "Unser Steelers-Insider Jeff Hathorn sagt, dass Omar Khan Aaron Rodgers wissen ließ, dass man innerhalb von einem Monat eine Entscheidung braucht", schrieb Andrew Fillipponi von "937thefan" auf "X". Das wäre noch weit vor der Free Agency.

+++ Update, 30.01., 06:24 Uhr: Xavier Legette bei den Panthers vor dem Aus? +++ Die Carolina Panthers haben überrascht und sind in die Playoffs eingezogen.