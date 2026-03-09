- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL: Los Angeles Rams statten Trent McDuffie nach Trade mit Rekordvertrag aus

  • Veröffentlicht: 09.03.2026
  • 06:14 Uhr
  • Chris Lugert

Erst vor wenigen Tagen tradeten die Los Angeles Rams für Cornerback Trent McDuffie. Jetzt einigten sich beide Seiten auf einen Rekordvertrag.

Nur wenige Tage nach dem Trade für Trent McDuffie haben sich die Los Angeles Rams und der Cornerback auf einen langfristigen Vertrag geeinigt.

Wie "ESPN" berichtet, erhält der 25-Jährige einen Vierjahresvertrag über insgesamt 124 Millionen Dollar, von denen 100 Millionen Dollar garantiert sind. Damit steigt McDuffie zum bestbezahlten Cornerback der NFL-Geschichte auf.

Seine 31 Millionen Dollar durchschnittliches Jahresgehalt übertreffen die bisherigen Bestmarken von Sauce Gardner (Indianapolis Colts; 30,1 Millionen Dollar) und Derek Stingley (Houston Texans; 30 Millionen Dollar). Auch die Garantiesumme erreicht auf der Cornerback-Position neue Dimensionen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Blockbuster-Trade zwischen Rams und Chiefs

McDuffie war unter der Woche im Rahmen eines Blockbuster-Trades von den Kansas City Chiefs zu den Rams gewechselt. Das Team aus Kalifornien schickte dafür den eigenen Nummer-29-Pick sowie weitere Picks im kommenden und nächstjährigen Draft zu den Chiefs.

Die Cornerback-Position galt im ansonsten stark besetzten Kader der Rams als größte Schwachstelle, McDuffie soll hier auf Jahre hinaus ein Ankerspieler werden.

Der Absolvent der University of Washington war 2022 in der ersten Runde von den Chiefs gedraftet worden. Bereits in seinem zweiten Jahr wurde er zum First-team All-Pro gewählt. Mit Kansas City gewann McDuffie zweimal den Super Bowl.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
February 26, 2026, Inglewood, California, USA: Anthony Edwards 5 of the Minnesota Timberwolves gets ready for a free throw during a regular season NBA, Basketball Herren, USA game against the Los A...
News

Sensation? NBA-Star liebäugelt mit Wechsel in die NFL

  • 09.03.2026
  • 06:50 Uhr
DENVER, CO - JANUARY 17: Buffalo Bills cornerback Taron Johnson (7) runs onto the field before the AFC Divisional Round game against the Denver Broncos at Empower Field at Mile High on January 17, ...
News

Schnäppchen! Raiders traden für Bills-Corner

  • 09.03.2026
  • 06:25 Uhr

NFL: Chase ärgert Crosby-Trade - "Wieso in unsere Division?"

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0

NFL: McDuffie-Trade öffnet verrückte Parallelen - Mahomes reagiert

  • Video
  • 01:38 Min
  • Ab 0

NFL: Wohin geht A.J. Brown? Mega-Trade möglich

  • Video
  • 01:55 Min
  • Ab 0

NFL: Le'Veon Bell will Boxkampf mit Logan Paul - "schick' den Vertrag!"

  • Video
  • 01:12 Min
  • Ab 0
December 27, 2025: Green Bay Packers quarterback Malik Willis (2) throws the ball down the field against the Baltimore Ravens in Green Bay, WI. Ravens defeated Packers, 41-24. Cal Media. Green Bay ...
News

Beginn des Ligajahres: So funktioniert die Free Agency

  • 08.03.2026
  • 13:13 Uhr
Maxx Crosby
News

Blockbuster-Trade: Raiders geben Crosby ab

  • 08.03.2026
  • 13:09 Uhr

NFL: Prescott-Hochzeit abgesagt! Junggesellenabschied wird zur Tragödie

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
Free Agents
News

Free-Agency-Orakel: Wo Rodgers und Co. landen

  • 08.03.2026
  • 09:25 Uhr