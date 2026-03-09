Erst vor wenigen Tagen tradeten die Los Angeles Rams für Cornerback Trent McDuffie. Jetzt einigten sich beide Seiten auf einen Rekordvertrag.

Nur wenige Tage nach dem Trade für Trent McDuffie haben sich die Los Angeles Rams und der Cornerback auf einen langfristigen Vertrag geeinigt.

Wie "ESPN" berichtet, erhält der 25-Jährige einen Vierjahresvertrag über insgesamt 124 Millionen Dollar, von denen 100 Millionen Dollar garantiert sind. Damit steigt McDuffie zum bestbezahlten Cornerback der NFL-Geschichte auf.

Seine 31 Millionen Dollar durchschnittliches Jahresgehalt übertreffen die bisherigen Bestmarken von Sauce Gardner (Indianapolis Colts; 30,1 Millionen Dollar) und Derek Stingley (Houston Texans; 30 Millionen Dollar). Auch die Garantiesumme erreicht auf der Cornerback-Position neue Dimensionen.