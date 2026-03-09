American Football
NFL: Los Angeles Rams statten Trent McDuffie nach Trade mit Rekordvertrag aus
- Veröffentlicht: 09.03.2026
- 06:14 Uhr
- Chris Lugert
Erst vor wenigen Tagen tradeten die Los Angeles Rams für Cornerback Trent McDuffie. Jetzt einigten sich beide Seiten auf einen Rekordvertrag.
Nur wenige Tage nach dem Trade für Trent McDuffie haben sich die Los Angeles Rams und der Cornerback auf einen langfristigen Vertrag geeinigt.
Wie "ESPN" berichtet, erhält der 25-Jährige einen Vierjahresvertrag über insgesamt 124 Millionen Dollar, von denen 100 Millionen Dollar garantiert sind. Damit steigt McDuffie zum bestbezahlten Cornerback der NFL-Geschichte auf.
Seine 31 Millionen Dollar durchschnittliches Jahresgehalt übertreffen die bisherigen Bestmarken von Sauce Gardner (Indianapolis Colts; 30,1 Millionen Dollar) und Derek Stingley (Houston Texans; 30 Millionen Dollar). Auch die Garantiesumme erreicht auf der Cornerback-Position neue Dimensionen.
Blockbuster-Trade zwischen Rams und Chiefs
McDuffie war unter der Woche im Rahmen eines Blockbuster-Trades von den Kansas City Chiefs zu den Rams gewechselt. Das Team aus Kalifornien schickte dafür den eigenen Nummer-29-Pick sowie weitere Picks im kommenden und nächstjährigen Draft zu den Chiefs.
Die Cornerback-Position galt im ansonsten stark besetzten Kader der Rams als größte Schwachstelle, McDuffie soll hier auf Jahre hinaus ein Ankerspieler werden.
Der Absolvent der University of Washington war 2022 in der ersten Runde von den Chiefs gedraftet worden. Bereits in seinem zweiten Jahr wurde er zum First-team All-Pro gewählt. Mit Kansas City gewann McDuffie zweimal den Super Bowl.