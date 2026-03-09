Dass Quarterback Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins keine Zukunft mehr hat, war klar. Jetzt vollzog die Franchise einen drastischen Schritt. Tagovailoa hat auch schon einen Interessenten.

Das NFL-Team der Miami Dolphins hat das Kapitel Tua Tagovailoa beendet und den Quarterback entlassen. Diese Entscheidung verkündeten die Dolphins offiziell.

Dadurch nimmt die Franchise einen Rekord-Dead-Cap in Höhe von 99 Millionen Dollar in Kauf. Da die Entlassung in diesem Fall aber offiziell erst nach dem 1. Juni in den Bilanzen vermerkt wird, kann der Dead Cap auf zwei Spielzeiten aufgeteilt werden.

Tagovailoas NFL-Zukunft könnte allerdings schnell geklärt sein: Einem Bericht des "NFL Network" zufolge sollen die Atlanta Falcons großes Interesse am Quarterback haben.

Mit der Trennung von dem langjährigen Miami-Spielmacher hat sich die neue Dolphins-Führung um General Manager Jon-Eric Sullivan und Head Coach Jeff Hafley von der größten verbliebenen Altlast befreit. Schon seit Wochen war eigentlich klar, dass Tagovailoa keine Zukunft mehr in Miami hat.

Doch der gigantische Vertrag, den der 28-Jährige von der alten Franchise-Führung bekommen hatte, machte den Quarterback zu keinem brauchbaren Trade-Objekt. Im Zweifel hätten die Dolphins sogar noch Picks abgeben müssen, um ein anderes Team davon zu überzeugen, den Vertrag zu übernehmen.