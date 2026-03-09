free agency
NFL - Kansas City Chiefs verpflichten Super-Bowl-MVP von den Seattle Seahawks
Die Kansas City Chiefs sorgen für einen Hammer in der Free Agency und verpflichten Kenneth Walker. Der Super-Bowl-MVP der Seattle Seahawks unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 45 Millionen Dollar.
Kenneth Walker war einer der begehrtesten Stars der diesjährigen NFL Free Agency - und die Kansas City Chiefs haben sich die Dienste des amtierenden Super-Bowl-MVPs gesichert.
Das Team von Superstar Patrick Mahomes stattet Walker mit einem Dreijahresvertrag aus. Der Running Back unterschreibt für 45 Millionen Dollar, wovon 28,7 Millionen Dollar sofort garantiert sind.
Kenneth Walker mit starken Stats zum Super-Bowl-MVP bei den Seahawks
Walker wurde 2022 von den Seahawks in der zweiten Runde gedraftet und kam in der vergangenen Saison auf 1.027 Rushing Yards und fünf Touchdowns in der Regular Season.
Nach der Verletzung von Zach Charbonnet drehte Walker in den Playoffs auf und legte in drei Partien 417 Scrimmage Yards sowie 4 Touchdowns auf.