NFL - Kansas City Chiefs verpflichten Super-Bowl-MVP von den Seattle Seahawks

Die Kansas City Chiefs sorgen für einen Hammer in der Free Agency und verpflichten Kenneth Walker. Der Super-Bowl-MVP der Seattle Seahawks unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 45 Millionen Dollar.

Kenneth Walker war einer der begehrtesten Stars der diesjährigen NFL Free Agency - und die Kansas City Chiefs haben sich die Dienste des amtierenden Super-Bowl-MVPs gesichert.

Das Team von Superstar Patrick Mahomes stattet Walker mit einem Dreijahresvertrag aus. Der Running Back unterschreibt für 45 Millionen Dollar, wovon 28,7 Millionen Dollar sofort garantiert sind.