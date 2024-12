Die NFL wird auch 2025 wieder ein reguläres Spiel in Deutschland austragen. Und nun deutet alles auf einen neuen Autragungsort hin.

Die NFL macht auch 2025 wieder Halt in Deutschland. Das bestätigte Alexander Steinforth, der Managing Director der NFL-Germany, im Gespräch mit ran: "Dass es ein Spiel geben wird, steht fest. Wo es stattfinden wird, das werden wir vermutlich bis Mitte Dezember verkünden."

Und weiter: "Deutschland ist immer noch Wachstumsmarkt Nummer 1, darauf liegt ein ganz großer Fokus. Das ist jetzt das Vorbild für all das, was kommt in den neuen Märkten."

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die NFL im Jahre 2025 ein reguläres Saisonspiel in Berlin austragen wird.

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin und die National Football League (NFL) haben nämlich am heutigen Mittwoch um 14:30 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dort dürfte die Planung offiziell bekanntgegeben werden.