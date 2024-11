Bei der Deutschland-Premiere 2022 hatten die Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady die Massen in der Allianz Arena begeistert. Ein Jahr später fanden in Frankfurt gleich zwei Partien statt, die Miami Dolphins trafen auf die Kansas City Chiefs und die New England Patriots bekamen es mit den Indianapolis Colts zu tun.

Schon das Debüt in München vor zwei Jahren habe die entsprechende Richtung vorbestimmt. "Für uns war eigentlich nach dem ersten München-Spiel schon klar: Das muss weitergehen", so Steinforth.

Wie geht es nach 2025 mit der NFL in Deutschland weiter? An diesem Sonntag findet in München das vierte offizielle Saisonspiel der Football-Liga auf deutschem Boden statt, die Carolina Panthers treffen auf die New York Giants . Nächstes Jahr wird die NFL wieder in Frankfurt zu Gast sein. Danach aber endet der aktuelle Vertrag.

NFL-Spielorte in Deutschland ab 2026 noch offen

Offen sei laut Steinforth allerdings noch, in welchen Städten ab 2026 gespielt wird. "Es gibt die eine oder andere Stadt, die ihre Hand gehoben hat", erklärte er, ohne Namen zu nennen. In der Vergangenheit wurden unter anderem Berlin und Düsseldorf ins Spiel gebracht, in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen befindet sich die Deutschland-Zentrale der NFL.

Steinforth stellte jedoch klar: "In Frankfurt und München haben wir super Erfahrungen gemacht, deswegen sind das unsere ersten Ansprechpartner."

Die NFL sei mit der Entwicklung in Deutschland hochzufrieden. "Deutschland ist jetzt das Fallbeispiel für all das, was man sich international erhofft. Das, was hier in den letzten zweieinhalb Jahren passiert, was Fan-Wachstum und Begeisterung anbelangt, das ist das Vorbild für das, was wir auch in anderen Märkten machen wollen", erklärte er.