NFL

NFL: Tom Brady erklärt seine Abneigung gegen die San Francisco 49ers - ehrliche Worte vom Ex-Quarterback

  • Aktualisiert: 11.11.2025
  • 10:40 Uhr
  • Oliver Jensen

Tom Brady war in der Kindheit ein großer Fan der San Francisco 49ers. Als er Profi wurde, schlug die Fan-Liebe allerdings in Abneigung um.

Oliver Jensen

Tom Brady wuchs als Fan der San Francisco 49ers auf, war mit seinem Vater oft im Stadion und blickte zum damaligen Superstar Joe Montana auf. Doch die Fan-Liebe fand nach seiner College-Karriere ein rasches Ende.

In seiner neuesten Podcast-Folge "Storytime with Tom Brady" erklärte der 48-Jährige, dass seine Loyalität gegenüber seinem Heimatteam schlagartig verschwand, als dieses ihn im NFL Draft 2000 sechs Mal überging und stattdessen früh in der dritten Runde Giovanni Carmazzi auswählte.

Brady wurde von den New England Patriots erst in der 6. Runde an Position 199 gepickt.

Das Wichtigste in Kürze

Zur Einordnung: Carmazzi kam für die 49ers nie in einem regulären Saisonspiel zum Einsatz und arbeitet heute als Ziegenhirte. Brady hingegen gewann sieben Mal den Super Bowl und gilt als der beste aller NFL-Spieler.

"Jedes Mal, wenn ich gegen die Niners spielte, wollte ich nur eines klarstellen ... ihr habt einen Ziegenhirten vor mir gewählt", sagt Brady: "Und das habe ich nie vergessen."

49ers entschieden sich zweimal gegen Brady

Die 49ers hatten Brady gescoutet, als dieser noch für die University of Michigan spielte. Doch sie waren offenbar nicht von seinen Fähigkeiten überzeugt.

Brady war von dieser Entscheidung schwer getroffen. "Meine Loyalität zu den Niners war weg, als sie mich im Draft 2000 sechs Mal übersprangen", stellt er klar.

Die 49ers bekamen später eine zweite Chance.

Als Brady 2020 Free Agent wurde, überlegten sie Berichten zufolge, ihn zu verpflichten, entschieden sich jedoch für Quarterback Jimmy Garoppolo, einst Backup vom "GOAT" bei den Patriots.

Brady wechselte zu den Tampa Bay Buccaneers - und gewann gleich in seiner ersten Saison den Super Bowl. Darauf wartet die traditionsreiche Franchise aus Kalifornien seit mehr als 30 Jahren.

