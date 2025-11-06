Die Atlanta Falcons haben Probleme mit den Kickern. Anstatt auf den Deutschen Lenny Krieg zu setzen, holen sie einen weiteren Kicker. Damit verpassen die Falcons eine große Chance - und schaden ihrem Spieler womöglich.

Von Kai Esser

Die Niederlage bei den New England Patriots war verdammt unnötig für die Atlanta Falcons.

Nicht nur, weil die Falcons in der 2. Halbzeit das bessere Team waren, sondern weil das Spiel durchaus in die Overtime hätte gehen können. Zumindest, wenn Kicker Parker Romo den Extrapunkt nach dem letzten der drei Falcons-Touchdowns nicht neben die Uprights gekickt hätte.

Romo wurde wenig später entlassen. Schon der zweite Kicker der Falcons, der gefeuert wird. Eigentlich, so sollte man meinen, die Chance für den Deutschen Lenny Krieg. Stattdessen gaben die Falcons dem arbeitslosen Kicker Zane Gonzalez einen Vertrag und machten ihn gleich zum Starter.

Das ist nicht nur marketingtechnisch eine verpasste Chance - die Falcons riskieren damit, das Selbstbewusstsein von Krieg nachhaltig mindestens mal anzukratzen.