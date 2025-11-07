Anzeige
NFL: Giants-Kicker Gano bekommt jede Woche Todesdrohungen - wegen Sportwetten

  • Veröffentlicht: 07.11.2025
  • 12:31 Uhr
  • Julian Erbs

Auf keiner anderen Position werden Spieler so schnell zum großen Helden oder zum Sündenbock wie auf der des Kickers. Graham Gano von den New York Giants berichtet, wie er mit Hassnachrichten umgeht.

Graham Gano kämpft seit Wochen mit Verletzungsproblemen. Nun hat der Kicker der New York Giants offenbart, dass ihn nicht nur die mentale Belastung des Comebacks beschäftigt, sondern er auch wöchentlich schlimmste Hassnachrichten über soziale Medien erhält.

Gano erzählte Reportern, dass er seit der Legalisierung von Sportwetten in den USA jede Woche Todesdrohungen erhält.

"Ich verstehe die Frustration aller – der Medien, der Fans. Seitdem Sportwetten erlaubt sind, bekomme ich jede Woche Nachrichten von Leuten, die mir schreiben, ich solle mich umbringen", sagte Gano gegenüber "ESPN".

Weiter führt er aus: "Mal treffe ich ein Field Goal, das ihnen Geld kostet. Mal verfehle ich eins – und sie verlieren dadurch Geld. Neulich hat mir jemand sogar geschrieben, ich solle Krebs bekommen und sterben. So etwas gehört mittlerweile leider dazu."

Giants-Kicker Gano kämpft seit Jahren mit Verletzungen

Außerdem hat Gano in den vergangenen Jahren mit einer besonders schwierigen Phase zu kämpfen, da ihn zahlreiche Verletzungen immer wieder vom Spielfeld ferngehalten haben.

Im Jahr 2023 erlitt er eine schwere Knieverletzung, die eine Operation erforderlich machte und ihn zwang, die letzten neun Spiele der Saison zuschauen zu müssen.

In den Jahren 2024 und 2025 stand Gano in nur 15 von 26 möglichen NFL-Spielen auf dem Platz. In dieser Saison fehlte er vier Spiele wegen einer Leistenverletzung. Zwar ist er seit zwei Wochen wieder im Einsatz, konnte in dieser Woche jedoch aufgrund eines Bandscheibenvorfalls im Nacken nicht trainieren.

So geht er mit den Todesdrohungen um

Gano wurde auch gefragt, wie er mit den Todeswünschen von Fans umgeht. Seine Antwort: "Leider gehört das zum Spiel dazu." Er würde Nachrichten bekommen, manche Fans würden es ihm aber auch ins Gesicht sagen. "Ich habe mir über die Jahre ein dickes Fell zugelegt, aber niemand will so was hören", erklärt der 38-Jährige, der seit 2009 Teil der NFL ist.

Solche Nachrichten sind selbstverständlich unverzeihlich und abscheulich. Kein Sportler sollte jemals damit konfrontiert werden.

Gano möchte selbstverständlich wieder auf dem Platz stehen und an seine früheren Leistungen bei den Giants anknüpfen.

Der Routinier zeigte in seinen ersten drei Jahren (2020 bis 2022) für das Team eine beeindruckende Konstanz: Er verwandelte 89 von 97 Field Goals – eine Trefferquote von 91,8 Prozent.

Auch interessant: NFL Playoff Picture 2025: Denver Broncos setzen sich an Spitze der AFC - so würde die Postseason nach dem Thursday Night Game von Woche 10 aussehen

