In der jüngeren Geschichte der NFL gab es nur selten eine Mannschaft, die so eine starke Bilanz hatte - und dennoch so schlecht spielte. Sicherlich bekamen die Broncos die acht Siege nicht geschenkt. Aber: Sieben der Mannschaften, gegen die sie gewannen, haben eine negative Bilanz. Die einzige Ausnahme waren die Philadelphia Eagles, die in Week 5 mit 21:17 besiegt wurden.

Broncos-Siegesserie: Denver lebt von starker Defense Obwohl der Spielplan mit den Broncos gnädig ist, war nahezu jedes Spiel eine Zitterpartie. Sechs der acht Siege wurden lediglich mit einem Score entschieden. Und das auch nur, weil Denver über eine starke Defense verfügt. 46 Sacks sind mit großem Abstand der beste Wert der NFL. Dahinter folgen die Detroit Lions mit 28 Sacks. Die Broncos lassen die zweitwenigsten Yards (270,7 pro Spiel) und die drittwenigsten Punkte (17,3) zu. Die Offense allerdings hat bislang nicht überzeugt. Sogar Running Back J.K. Dobbins gab nach dem 10:7 gegen die Las Vegas Raiders zu: "Die Defense gewinnt die Spiele, und wir helfen ihnen nicht. Wir werden ihnen nicht gerecht." Ob nun bei den Total Yards, den Punkten oder dem Passspiel - überall sind die Broncos nur durchschnittlich. Lediglich das Laufspiel (128,6 Yards, Platz 7) funktioniert relativ gut.

