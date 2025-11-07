NFL
Denver Broncos: Sieben Siege in Folge, 8-2-Bilanz und trotzdem kein Contender - ein Kommentar
Aktualisiert: 07.11.2025
- 14:00 Uhr
Oliver Jensen
Die Denver Broncos sind von der Bilanz her das beste Team der AFC. Doch speziell die Leistungen der Offense sind so schwach, dass diese Mannschaft kein Anwärter auf den Super Bowl ist. Ein Kommentar.
von Oliver Jensen,
Es ist ein verrückter Gegensatz: Die Denver Broncos haben sieben Spiele in Folge gewonnen, stehen mit einer 8-2-Bilanz an der AFC-Spitze - und dennoch wurde Quarterback Bo Nix von den eigenen Fans ausgebuht.
Der junge Passgeber reagierte gelassen. "Es war nicht das erste Mal, dass ich ausgebuht wurde, und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein", sagte er.
Auch wenn das Verhalten der "Fans" kritikwürdig ist, so ist es die Leistung der Broncos trotz Siegesserie ebenfalls.
Das Wichtigste in Kürze
In der jüngeren Geschichte der NFL gab es nur selten eine Mannschaft, die so eine starke Bilanz hatte - und dennoch so schlecht spielte.
Sicherlich bekamen die Broncos die acht Siege nicht geschenkt. Aber: Sieben der Mannschaften, gegen die sie gewannen, haben eine negative Bilanz. Die einzige Ausnahme waren die Philadelphia Eagles, die in Week 5 mit 21:17 besiegt wurden.
Broncos-Siegesserie: Denver lebt von starker Defense
Obwohl der Spielplan mit den Broncos gnädig ist, war nahezu jedes Spiel eine Zitterpartie. Sechs der acht Siege wurden lediglich mit einem Score entschieden. Und das auch nur, weil Denver über eine starke Defense verfügt.
46 Sacks sind mit großem Abstand der beste Wert der NFL. Dahinter folgen die Detroit Lions mit 28 Sacks. Die Broncos lassen die zweitwenigsten Yards (270,7 pro Spiel) und die drittwenigsten Punkte (17,3) zu.
Die Offense allerdings hat bislang nicht überzeugt. Sogar Running Back J.K. Dobbins gab nach dem 10:7 gegen die Las Vegas Raiders zu: "Die Defense gewinnt die Spiele, und wir helfen ihnen nicht. Wir werden ihnen nicht gerecht."
Ob nun bei den Total Yards, den Punkten oder dem Passspiel - überall sind die Broncos nur durchschnittlich. Lediglich das Laufspiel (128,6 Yards, Platz 7) funktioniert relativ gut.
Bo Nix hat schlechteres Rating als Tagovailoa und Fields
Bo Nix spielt solide, bringt immerhin 60,9 Prozent seiner Pässe an und warf 18 Touchdown-Pässe bei acht Interceptions. Aber: Er ist nicht der Quarterback, der für seine Mannschaft die Spiele gewinnt.
Mit einem Rating von 85,7 steht er sogar hinter den kriselnden Tua Tagovailoa (Miami Dolphins, 87,6) und Justin Fields (New York Jets, 92,6) - um nur zwei Beispiele zu nennen.
Wäre die Saison jetzt beendet, dürften die Broncos als Nummer 1 der AFC die Wild Card Round überspringen.
Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der Status quo zum Saisonende noch Bestand haben wird. Im Gegenteil: Die Broncos müssen sich steigern, um überhaupt die Playoffs zu erreichen.
Erst jetzt kommen die starken Gegner: Zweimal warten die Kansas City Chiefs, jeweils einmal die Los Angeles Chargers, die Green Bay Packers und die Jacksonville Jaguars.
Die Broncos sind in all diesen Spielen der Außenseiter - trotz der beeindruckenden Bilanz.