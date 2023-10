Anzeige Patrick Mahomes, der Quarterback der Kansas City Chiefs, fiebert dem Spiel in Deutschland entgegen. In einer Medienrunde spricht er mit ran über den Football-Boom und den bevorstehenden Gegner Miami Dolphins. von Oliver Jensen Patrick Mahomes wischt die Sorgen vieler deutscher NFL-Fans weg. Nachdem er am Sonntag gegen die Denver Broncos mit einer Grippe spielte, gab es bereits erste Berichte, der Superstar der Kansas City Chiefs könnte am Sonntag das Spiel in Frankfurt gegen die Miami Dolphins (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) verpassen. Derartige Gedanken kommen Mahomes aber gar nicht erst in den Sinn. "Ja, ich war vor dem letzten Spiel etwas krank. Aber ich fühle mich besser und bin bereit, nach Deutschland zu reisen", stellt der Passgeber klar. Auf Nachfrage von ran erklärt er, noch nie zuvor deutschen Boden betreten zu haben. "Das wird meine erste Reise nach Deutschland sein. Ich arbeite mit einigen Unternehmen aus Deutschland wie Adidas und Hugo Boss zusammen. Aber bislang ergab sich noch nie die Gelegenheit, nach Deutschland zu reisen." Was er ansonsten über Deutschland wisse? "Ich weiß, dass es dort mit Bayern München eine Fußball-Mannschaft gibt, die die Liga dominiert. Ich freue mich darauf, rüberzukommen und selber die Erfahrung zu machen."

Patrick Mahomes: "Football entwickelt sich zum weltweiten Sport" Mahomes hat registriert, welch tolle Stimmung im vergangenen Jahr herrschte, als in München die Tampa Bay Buccaneers auf die Seattle Seahawks trafen. Dies war das erste reguläre NFL-Saisonspiel in Deutschland. "Laut dem, was ich von einigen Jungs gehört habe, war das eine tolle Atmosphäre. Blaine Gabbert (Backup-Quarterback der Chiefs, Anm.d.Red.) war letztes Jahr mit Tampa Bay in Deutschland. Er sagte mir, dass das ganze Drumherum unglaublich war."

Er freue sich darauf, dies nun selber zu erleben. "Es ist aufregend zu sehen, wie die Leute Football begrüßen. Offensichtlich entwickelt sich Football zu einem weltweiten Sport, der nun sogar olympisch wird (Flag Football, Anm.d.Red.). Nun diese Bühne zu nutzen und die NFL zu repräsentieren, ist eine großartige Möglichkeit."

Super Bowl in Europa? Der Superstar wäre nicht überrascht, wenn die NFL ihre Aktivitäten in Europa noch weiter ausbauen würde. "Ich weiß, dass die NFL definitiv daran interessiert ist, mehr Spiele in Europa auszutragen, Playoff-Spiele, Super Bowl und solche Dinge." Sein Fokus liege aber einzig und allein auf dem bevorstehenden Spiel in Frankfurt. "Ich erwarte, dass es aufregend wird", sagt er und hofft auf die Unterstützung der vielen Chiefs-Fans in Deutschland. "Ein Freund von mir hatte mir ein Video von dem Spiel in Deutschland geschickt. Darauf waren viele Leute im Jersey der Chiefs zu sehen. Ich freue mich darauf, nun selber vor Ort die Chiefs-Fans und deren Unterstützung zu erleben."

Patrick Mahomes: Respekt vor den Miami Dolphins Möglicherweise wird Kansas City die Unterstützung dringend brauchen, denn mit den Miami Dolphins wartet ein harter Brocken. Die Dolphins haben genauso wie die Chiefs eine Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen. Während Kansas City am vergangenen Wochenende gegen die Broncos verlor, hat Miami mit dem Triumph gegen die New England Patriots Selbstvertrauen getankt. "Das ist ein großartiges Football-Team mit großartigen Spielern auf allen Positionen", sagt Mahomes gegenüber ran. "Ich denke, Tua (Tagovailoa, Quarterback Anm.d.Red.) spielt eine unglaubliche Saison. Tyreek (Hill, Wide Receiver) spielt auch eine unglaubliche und sogar historische Saison. Das wird eine große Herausforderung für uns. Wenn wir das Spiel gewinnen wollen, müssen wir unseren besten Football spielen."