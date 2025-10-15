Anzeige
NFL vor week 7

NFL: Indianapolis Colts reagieren nach Trainings-Unfall - neuer Quarterback schon da

  Aktualisiert: 17.10.2025
  14:18 Uhr
  • ran.de

Die Indianapolis Colts heißen einen neuen Quarterback in ihrem Roster willkommen. Brett Rypien kommt als Ersatzmann für den verletzten Anthony Richardson.

Die Indianapolis Colts haben einen neuen Quarterback verpflichtet. Natürlich nicht für die Starter-Position, da ist Daniel Jones aktuell nicht wegzudenken.

Die NFL-Franchise hat auf die Verletzung von Backup Anthony Richardson reagiert und Brett Rypien unter Vertrag genommen. Dieser wird vorerst Teil des Practice Squads.

Richardson hatte sich am vergangenen Sonntag bei einem Unfall mit einem Trainings-Band vor dem Spiel einen Augenhöhlenknochen gebrochen.

Neben Jones und Rypien ist Rookie Riley Leonard der dritte Quarterback im Roster. Der diesjährige Sechstrunden-Pick ist aktuell der erste Backup.

Brett Rypien seit 2019 in der NFL

Neuzugang Rypien war zuletzt Teil der Cincinnati Bengals, wurde aber im Zuge des Browns-Trades für Joe Flacco von der Franchise entlassen.

In seiner sechsjährigen NFL-Karriere kam der 29-Jährige für die Denver Broncos und Los Angeles Rams bislang in vier Spielen als Starter zum Einsatz. Dabei warf er vier Touchdown-Pässe bei neun Interceptions.

