Die New York Jets spielen eine katastrophale Spielzeit. Der Teambesitzer wollte schon früh in der Saison Konsequenzen ziehen und Aaron Rodgers zum Backup degradieren.

von Oliver Jensen,

Aaron Rodgers und die New York Jets durchleben eine katastrophale Saison. Sieben der vergangenen acht Spiele verloren sie, sodass sie derzeit bei einer Bilanz von drei Siegen und acht Niederlagen stehen. Head Coach Robert Saleh wurde am 8. Oktober entlassen, ohne dass eine Besserung eintrat. Am gestrigen Montag wurde auch noch der General Manager Joe Douglas gefeuert.