Die New York Jets stecken in der Krise und können bereits vor Saisonende für die kommende Spielzeit planen. Ob Aaron Rodgers in der kommenden Saison noch als Quarterback auflaufen wird, ist unklar. Nun hat sich der Routinier selbst zu seiner Jets-Zukunft geäußert.

Vier Siege aus 15 Spielen, eine Entlassungswelle und keine Chance mehr auf die Playoffs: Die Saison der New York Jets verlief katastrophal - auch unabhängig von den Ergebnissen in den noch zu spielenden zwei Partien.

Ungewiss ist zudem die Zukunft von Quarterback Aaron Rodgers. Als Heilsbringer angepriesen, konnte der Routinier besonders zu Saisonbeginn nicht den hohen Erwartungen gerecht werden.

Im Rahmen der "Pat McAfee Show" äußerte sich der 41-Jährige zu seinen Plänen für die kommende Spielzeit, vertraglich ist Rodgers in der nächsten Saison noch an die Jets gebunden. Zuerst möchte der ehemalige Packers-Quarterback generell entscheiden, ob er seine Karriere fortsetzen will.