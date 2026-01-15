NFL: John Harbaugh hat sich entschieden! Unterschrift als Head Coach steht wohl kurz bevor
Der erste von neun offenen Jobs in der NFL könnte schon bald besetzt sein: John Harbaugh soll sich demnach bereits entschieden haben, alles deutet darauf hin, dass er Head Coach der New York Giants wird.
Geht nun alles ganz schnell bei John Harbaugh?
Wie "ESPN" berichtet sollen der 63-Jährige und die New York Giants nach ihrem gemeinsamen Bewerbungsgespräch bereits an einem Vertrag arbeiten.
"Wenn es keine Rückschläge gibt, dann deutet alles darauf hin, dass Harbaugh der nächste Head Coach der Giants wird", heißt es von NFL-Insider Adam Schefter.
NFL: John Harbaugh hat noch Termine bei den Falcons und Titans
Demnach seien zwar Dinge wie Vertragslaufzeit und Gehalt noch zu klären, insgesamt bestehe jedoch grundsätzliche Einigkeit über eine Anstellung des ehemaligen Hauptübungsleiters der Baltimore Ravens.
Bei den Giants hatte Harbaugh am Mittwoch sein erstes persönliches Bewerbungsgespräch. Auch bei den Atlanta Falcons und Tennessee Titans soll er vorstellig werden, jedoch nur virtuell.
Die Giants wollen Harbaugh demnach "so schnell wie möglich" als neuen Cheftrainer vorstellen.