nfl

NFL: John Harbaugh hat sich offenbar entschieden! Erste Details sickern durch

  • Aktualisiert: 15.01.2026
  • 15:58 Uhr
  • ran.de

Der erste von neun offenen Jobs in der NFL könnte schon bald besetzt sein: John Harbaugh soll sich laut "ESPN" und dem "NFL Network" bereits entschieden haben, alles deutet darauf hin, dass er Head Coach der New York Giants wird.

Geht nun alles ganz schnell bei John Harbaugh?

Wie "ESPN" berichtet, sollen der 63-Jährige und die New York Giants nach ihrem gemeinsamen Bewerbungsgespräch bereits an einem Vertrag arbeiten.

Laut Informationen von NFL-Experte Ian Rapoport sind auch schon erste Inhalte des Deals bekannt. Demnach bieten die Giants dem Ex-Coach der Baltimore Ravens einen Fünfjahresvertrag an, der ihn zu einem der bestbezahlten Head Coaches in der Liga machen würde.

"Wenn es keine Rückschläge gibt, dann deutet alles darauf hin, dass Harbaugh der nächste Head Coach der Giants wird", heißt es auch von Liga-Insider Adam Schefter.

NFL: John Harbaugh hat noch Termine bei den Falcons und Titans

Insgesamt bestehe grundsätzliche Einigkeit über eine Anstellung des 63-Jährigen.

Bei den Giants hatte Harbaugh am Mittwoch sein erstes persönliches Bewerbungsgespräch. Auch bei den Atlanta Falcons und den Tennessee Titans sollte er vorstellig werden, jedoch nur virtuell. Die Titans wollten Informationen vom "NFL Network" zufolge eine Delegation nach Baltimore schicken, doch dazu komme es nicht mehr.

Die Giants wollen Harbaugh demnach "so schnell wie möglich" als neuen Cheftrainer vorstellen.

