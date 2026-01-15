Kurz vor der nächsten Runde der NFL-Playoffs verpflichten die New England Patriots einen Spieler, der die Defense ihres Gegners Houston Texans sehr gut kennt.

Von Maximilian Kayser

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange, an diesem Wochenende findet die Divisional Round statt. Zum ersten Mal seit dem Karriereende von Tom Brady sind die New England Patriots mit dabei - der Sieg gegen die Los Angeles Chargers war ihr erster in einem Playoff-Spiel seit dem Super Bowl LIII.

In den Divisional Playoffs tritt das Team um Drake Maye zuhause gegen die Houston Texans an, die dank ihrer starken Defense bei den Pittsburgh Steelers gewannen. Das Spiel findet am Sonntag um 21 Uhr deutscher Zeit statt.

Kurz vor dem direkten Aufeinandertreffen gab das Team aus Foxborough nun eine pikante Verpflichtung für sein Practice Squad bekannt: Defensive End Darrell Taylor wurde erst am Montag in Houston freigestellt und zieht direkt weiter zu den "Pats".