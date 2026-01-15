- Anzeige -
NFL - Neuverpflichtung vor Playoff-Duell: Tricksen die Patriots so die Texans-Defense aus?

  • Veröffentlicht: 15.01.2026
  • 14:26 Uhr
  • Maximilian Kayser

Kurz vor der nächsten Runde der NFL-Playoffs verpflichten die New England Patriots einen Spieler, der die Defense ihres Gegners Houston Texans sehr gut kennt.

Von Maximilian Kayser

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange, an diesem Wochenende findet die Divisional Round statt. Zum ersten Mal seit dem Karriereende von Tom Brady sind die New England Patriots mit dabei - der Sieg gegen die Los Angeles Chargers war ihr erster in einem Playoff-Spiel seit dem Super Bowl LIII.

In den Divisional Playoffs tritt das Team um Drake Maye zuhause gegen die Houston Texans an, die dank ihrer starken Defense bei den Pittsburgh Steelers gewannen. Das Spiel findet am Sonntag um 21 Uhr deutscher Zeit statt.

Kurz vor dem direkten Aufeinandertreffen gab das Team aus Foxborough nun eine pikante Verpflichtung für sein Practice Squad bekannt: Defensive End Darrell Taylor wurde erst am Montag in Houston freigestellt und zieht direkt weiter zu den "Pats".

Cleverer Schachzug? Darrell Taylor kennt die Texans-Defense

Um ihn unter Vertrag nehmen zu können, wurde Running Back Elijah Mitchell aus dem Practice Team entlassen. Neuzugang Taylor dürfte aber eine gute Chance haben, für das Playoff-Match befördert zu werden - er wäre eine Pass-Rush-Hilfe und kennt das Defensive Playbook der Texans.

Der 28-Jährige war 2020 Second Round Pick von den Seattle Seahawks, wurde 2024 zu den Chicago Bears getraded und kam vor dieser Saison als Free Agent zu den Texans. Insgesamt kommt Taylor auf 69 NFL-Spiele in der Regular Season, dabei verbuchte er 118 Tackles und 24,5 Sacks.

In dieser Saison allerdings konnte er wegen einer Knöchelverletzung nur vier Spiele für Houston bestreiten. Sollte er am Wochenende zum Einsatz kommen, könnte er als Situational Pass Rusher mit frischen Beinen den Patriots durchaus weiterhelfen.

Sicher ist, dass Taylor dem Coaching-Team der Patriots wertvolle Details über die Snap Counts seines alten Teams und Audibles von C.J. Stroud verraten kann. Vielleicht ist dieser Schachzug also das Zünglein an der Waage, welches den Patriots einen entscheidenden Vorteil gibt.

