Zum ersten Mal in seiner Karriere wurde der Quarterback der Buffalo Bills als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnet .

Josh Allen kann also doch gewinnen.

Das Wichtigste in Kürze

Rein von den Zahlen war Allen also deutlich besser als der AFC-Vertreter im Super Bowl.

In der regulären Saison schon gar nicht. Da beeindruckte Allen mit 28 Passing Touchdowns (Mahomes: 26) bei nur sechs Interceptions (11) und zwölf Touchdowns am Boden (2).

Allen gewinnt direktes Duell gegen Jackson

Rein von den Zahlen hätten den MVP-Titel aber ohne jede Frage auch Lamar Jackson oder Saquon Barkley verdient gehabt.

Der Quarterback der Baltimore Ravens hatte das beste Touchdown-Interception-Verhältnis mit 41:4. Dem Running Back der Philadelphia Eagles fehlen im Super Bowl nur noch 30 Yards, dann hat er innerhalb einer Saison mehr erlaufen als jemals ein Spieler zuvor.

Doch Jackson verlor in den Playoffs das direkte Duell, machte in entscheidenden Momenten Fehler, während Allen makellos spielte. Und Barkley leidet darunter, dass der MVP - ohnehin schon längst zum MVQ-Titel verkommen ist, also dem des wertvollsten Quarterbacks - 2012 gewann mit Adrian Peterson letztmals ein Spieler einer anderen Position die Trophäe.