Ewig mit einer Entscheidung warten kann der dreimalige Super-Bowl-Sieger jedoch nicht. Denn wie "The Athletic" berichtet, haben die Kansas City Chiefs ihrem Starspieler eine Deadline gesetzt, bis zu der eine Entscheidung stehen muss.

Im Podcast "New Heights", den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason betreibt, erklärte Travis, dass er noch keine Entscheidung getroffen habe. Im Moment "schiebe ich einfach alles auf die lange Bank", so Kelce.

Hat Travis Kelce im Super Bowl LIX in New Orleans sein letztes NFL -Spiel gespielt? Bei der krachenden 22:40-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles, die deutlich klarer war, als es das Endergebnis zeigt, war der Tight End eine der tragischen Figuren auf Seiten der Kansas City Chiefs.

Das Wichtigste in Kürze

Kelce soll sich bis zum 14. März entscheiden

Demnach will die Franchise bis zum 14. März eine Antwort von Kelce haben, ob er seine Karriere fortsetzt oder sich in den Ruhestand verabschiedet. Einen Tag später würde Kelce einen Roster Bonus in Höhe von 11,5 Millionen Dollar kassieren.

Was allerdings nicht heißt, dass die Chiefs nicht bereit wären, ihm einen Teil der Summe oder den kompletten Betrag als eine Art Anerkennung zu bezahlen. Allerdings wäre es auch für Vertragsverhandlungen wichtig, zu wissen, was Kelce plant.

Bei einem Sieg gegen die Eagles wäre der Lebensgefährte von Popstar Taylor Swift vermutlich bereits in den Sonnenuntergang geritten, der historische "Three-peat" blieb ihm und seinen Teamkollegen aber verwehrt.

Teamkollege Charles Omenihu hatte Kelce via "Fox" bereits um eine Fortsetzung der Karriere gebeten. "Meine Nachricht an ihn wäre: 'Hey Junge, wir können so nicht aufhören'", sagte Omenihu.