Nach der Super-Bowl-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles denkt Travis Kelce über einen Rücktritt nach. Der Superstar-Tight-End darf nach dem blamablen Auftritt aber nicht abtreten - ein Kommentar. Von Raman Rooprail Einen Tag vor dem Super Bowl sorgte die Nachricht für Aufsehen: "Travis Kelce könnte gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl sein letztes NFL-Spiel absolvieren", berichtete das "NFL Network". Und das, obwohl Kelce nur wenige Tage zuvor bei der Super Bowl Media Night angab, er würde gerne noch bis zu drei Jahre weitermachen. Der Sinneswandel vor einem möglichen Three-Peat ist allerdings verständlich. Die Kansas City Chiefs hätten als erstes Team seit der Super-Bowl-Ära drei Titel in Folge gewinnen können, Kelce wäre am Zenit seiner Zeit zurückgetreten und wohl als bester Tight End der NFL-Geschichte in Erinnerung geblieben. Teamkollege fleht Kelce an, nicht aufzuhören

Nach Jets-Aus: Kehrt Rodgers in die Heimat zurück? Auch wenn Rob Gronkowski mehr Super Bowls gewonnen hat, sprechen die Statistiken klar für Kelce. 14.229 Receiving Yards und 97 Receiving Touchdowns stehen 10.675 Receiving Yards und 107 Receiving Touchdowns gegenüber. Andere Zahlen sehen Kelce ebenfalls weit vorne.

Doch mit der 22:40-Niederlage gegen die Eagles verändert sich alles. Gerade die Art und Weise der klaren Pleite entkräftet jegliche Argumente, die Kelce für einen Rücktritt hat. Denn wie wir alle wissen, können sich Narrative in der NFL von heute auf morgen ändern.

Das Gesicht des Chiefs-Versagens Plötzlich wird Kelce nicht mit historischen Statistiken in Verbindung gebracht, sondern ist neben Mahomes das Gesicht des Chiefs-Versagens auf der größtmöglichen Bühne. Seine starken Statistiken interessieren augenblicklich niemanden mehr. Dass er bei der Niederlage den Rekord für die meisten Receptions in einem Super Bowl geknackt hat, ist nicht mal eine Randnotiz. Auf Social Media sieht man keine Videos mit Touchdowns oder starken Catches des Tight Ends, Kelce wird stattdessen für fehlendes Engagement oder schlechte Blocks kritisiert.

NFL: Narrative ändern sich schnell Gerade letzteres ist im Vergleich mit Gronk besonders bitter, war der langjährige Star der New England Patriots doch bekannt als einer der besten Blocking Tight Ends der NFL-Geschichte.

So funktioniert die NFL, es ist ein schnelllebiges Geschäft - und mit dieser Wahrnehmung kann Kelce nicht abtreten. Er hat sich, gerade seit der Mahomes-Ära, einen Legenden-Status in der Liga erarbeitet und lange seine Positionsgruppe dominiert. Auch wenn in der abgelaufenen Saison erkennbar war, dass Kelce spielerisch nicht mehr an seinem Zenit ist, hat er nach wie vor gezeigt, dass er in entscheidenden Momenten Mahomes' wichtigste Anspielstation ist.

Mit Mahomes ist alles möglich Mit 35 Jahren muss er keine dominanten Zahlen mehr auflegen. Kelce hat nichts mehr zu beweisen, individuell und mit den Chiefs erreichte der Star-Tight-End eigentlich alles - nur ein würdevoller Abgang fehlt noch. Und den kann er noch bekommen. Mit Mahomes an seiner Seite stand er 2025 in seinem siebten AFC Championship Game in Folge, die Vorschlussrunde ist für Kelce also quasi garantiert. Als Mahomes und Kelce im Februar 2021 beim Super Bowl gegen die Tampa Bay Buccaneers blamiert wurden, feierten sie anschließend zwei Super-Bowl-Titel.

Super Bowl: Kelce-Rücktritt? Jetzt spricht Mahomes