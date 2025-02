Am Freitag feierte die Stadt Philadelphia im Rahmen der Super-Bowl-Parade die Helden der Eagles. Laut Berichten kam es im Rahmen der Parade wohl nach Schüssen zu mehreren Verletzten.

Laut übereinstimmenden Berichten aus den USA wurden die Feierlichkeiten rund um den Super-Bowl-Gewinn der Philadelphia Eagles von Schüssen überschattet.

Wie "CBS" mit Berufung auf Angaben der Behörden im Stadtteil Spring Garden berichtet, wurden bei dem Zwischenfall während der Parade zwei Frauen verletzt. Unklar sei allerdings, was dazu geführt habe.

Die beiden Opfer sollen jeweils Verletzungen an ihren Beinen erlitten haben, sich aber in stabilem Zustand befinden. Behandelt wurden die Frauen offenbar in einem Sanitätszelt an der Ecke der 23rd Street bzw. Spring Garden Street.

Den Medienberichten zufolge wurden in Philadelphia bei der Parade der Eagles nach dem Super-Bowl-Triumph bis zu eine Million Fans erwartet.

Bereits vor einem Jahr kam es bei den Feierlichkeiten der Kansas City Chiefs bei der damaligen Siegesparade zu einem Schusswechsel, weshalb diese vorzeitig abgebrochen werden musste.