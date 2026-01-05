- Anzeige -
American Football

NFL - Kansas City Chiefs: Travis Kelce lässt Zukunft offen - "Wer weiß?"

  • Aktualisiert: 05.01.2026
  • 07:35 Uhr
  • SID

Die Saison von Travis Kelce nimmt durch das Verpassen der Playoffs ein frühes Ende. Doch sehen wir den Tight End der Chiefs überhaupt noch einmal in der NFL?

Superstar Travis Kelce hat seine Zukunft in der National Football League (NFL) offen gelassen. Der Tight End der Kansas City Chiefs sagte nach dem 12:14 bei den Las Vegas Raiders, er wolle sich erst "meiner Familie widmen, um herauszufinden, wie es weitergeht".

Der 36-Jährige, verlobt mit Pop-Megastar Taylor Swift und dreimal Super-Bowl-Champion, hatte in seiner 14. NFL-Saison die Playoffs bereits verpasst.

Kelce lässt Zukunft offen: "Wer weiß"

Nach dem Spiel in Las Vegas wurde Kelce in der Kabine von all seinen Mitspielern umarmt, ließ sich danach aber nichts Konkretes zu seiner Zukunft entlocken.

"Wer weiß?", sagte er, "entweder trifft es mich jetzt schnell oder ich brauche etwas Zeit. Wir werden sehen." Kelces Vertrag mit den Chiefs läuft aus.

Von mehreren Fernsehstationen wird Kelce, der über lange Jahre kongenialer Partner von Quarterback Patrick Mahomes war, bereits als Experte umworben.

