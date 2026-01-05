Die Saison von Travis Kelce nimmt durch das Verpassen der Playoffs ein frühes Ende. Doch sehen wir den Tight End der Chiefs überhaupt noch einmal in der NFL?

Superstar Travis Kelce hat seine Zukunft in der National Football League (NFL) offen gelassen. Der Tight End der Kansas City Chiefs sagte nach dem 12:14 bei den Las Vegas Raiders, er wolle sich erst "meiner Familie widmen, um herauszufinden, wie es weitergeht".

Der 36-Jährige, verlobt mit Pop-Megastar Taylor Swift und dreimal Super-Bowl-Champion, hatte in seiner 14. NFL-Saison die Playoffs bereits verpasst.