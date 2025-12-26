Travis Kelce steht möglicherweise vor dem Karriereende. Nach dem letzten Heimspiel der Saison drehte er eine emotionale Runde durch das Arrowhead Stadium.

Travis Kelce spielt seit 2013 bei den Kansas City Chiefs und hat die Franchise seitdem geprägt wie kaum ein anderer Spieler.

Der Tight End könnte nun sein letztes NFL-Spiel im Arrowhead Stadium der Chiefs gemacht haben - in dem Stadion, in dem er insgesamt 97 Mal auflief. Die Chiefs haben die Playoffs in dieser Saison bekanntlich deutlich verpasst.

Bei der knappen Niederlage gegen die Denver Broncos machte der 36-Jährige sein insgesamt 190. NFL-Spiel. In jedem davon fing er einen Ball seines Quarterbacks. NFL-Rekord.

Ob er diese Serie in der letzten Woche gegen die Las Vegas Raiders zu einem Ende bringt, oder doch noch eine Saison dran hängt, ist aktuell nicht bekannt. Die Bilder nach dem Spiel sowie seine Worte auf der Pressekonferenz lassen Zweifel zu, ob Kelce nächste Saison noch einmal zurückkehren wird.