Zukunft ungewiss
NFL - Kansas City Chiefs: Travis Kelce vor Karriereende? Emotionale Worte nach Heimspiel
- Veröffentlicht: 26.12.2025
- 12:36 Uhr
- Malte Ahrens
Travis Kelce steht möglicherweise vor dem Karriereende. Nach dem letzten Heimspiel der Saison drehte er eine emotionale Runde durch das Arrowhead Stadium.
Travis Kelce spielt seit 2013 bei den Kansas City Chiefs und hat die Franchise seitdem geprägt wie kaum ein anderer Spieler.
Der Tight End könnte nun sein letztes NFL-Spiel im Arrowhead Stadium der Chiefs gemacht haben - in dem Stadion, in dem er insgesamt 97 Mal auflief. Die Chiefs haben die Playoffs in dieser Saison bekanntlich deutlich verpasst.
Bei der knappen Niederlage gegen die Denver Broncos machte der 36-Jährige sein insgesamt 190. NFL-Spiel. In jedem davon fing er einen Ball seines Quarterbacks. NFL-Rekord.
Ob er diese Serie in der letzten Woche gegen die Las Vegas Raiders zu einem Ende bringt, oder doch noch eine Saison dran hängt, ist aktuell nicht bekannt. Die Bilder nach dem Spiel sowie seine Worte auf der Pressekonferenz lassen Zweifel zu, ob Kelce nächste Saison noch einmal zurückkehren wird.
Kelce mit emotionalem Moment vor den Fans
"Eine große Menge Emotionen", sagte er im Anschluss. Und weiter: "Jeder auf der Welt guckt dir zu. Du kannst mit den jungen Spielern zur Primetime im Fernsehen spielen. Und diese jungen Kerle bekommen die Chance, zu sehen, wie das NFL-Leben wirklich ist."
Sein Karriereende wollte der Verlobte von Popstar Taylor Swift nicht bestätigen: "Ich werde die Entscheidung mit meiner Familie, Freunden und den Chiefs treffen, wenn die Zeit dafür da ist."
Vielleicht spielt dann auch eine Rolle, dass Star-Quarterback und Kumpel Patrick Mahomes von seiner schweren Knieverletzung zurückkehrt und den Tight End in einer letzten gemeinsamen Saison bedienen könnte.
Kelce würde im finalen Spiel der Saison gegen die Raiders zehn Yards benötigen, um auf insgesamt 13.000 Karriere-Yards zu kommen. Das ist unter allen aktiven Spielern Bestwert und natürlich auch ein Franchise-Rekord der Chiefs.
Travis Kelce: Mitspieler wollen, dass er bleibt
Wenn es nach Defense-Tackle Chris Jones geht, darf er diese Zahlen auch im nächsten Jahr weiter hochschrauben: "Wir haben so viel zusammen erlebt. Nur noch eine Saison, eine noch."
In der Offseason wird es dann wohl große News um den Superstar geben. Bis dahin werden seine Fans und wohl auch die Anhänger seiner Verlobten geduldig warten müssen.