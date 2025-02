Sollte Kelce sich dafür entscheiden, seine Laufbahn fortsetzen zu wollen, wäre der naheliegendste Gedanke ein Verbleib in Kansas City. Schließlich spielt er schon seine ganze Karriere bei den Chiefs. Oder kommt es tatsächlich doch noch zum Abschied?

War die Niederlage gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl 2025 das letzte Spiel in der NFL -Karriere von Travis Kelce?

Travis Kelce ist sich noch unsicher, ob er seine NFL-Karriere fortsetzen will. Die Kansas City Chiefs könnten ihm die Entscheidung sogar teilweise abnehmen - und ihn cutten. Warum dieser Move durchaus Sinn ergeben könnte.

Das Wichtigste in Kürze

Der Vertrag des 35-Jährigen gilt nur noch für die Saison 2025, ihm steht laut "Over the Cap" neben dem Roster Bonus auch noch ein Grundgehalt in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar zu. Sein Cap Hit für die kommende Spielzeit liegt bei insgesamt 19,8 Millionen US-Dollar.