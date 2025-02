NFL - Kansas City Chiefs: Travis Kelce triftt Entscheidung! Superstar macht weiter

Zuletzt war spekuliert worden, ob Travis Kelce sich in den Ruhestand verabschieden könnte. Laut Pat McAfee hat der Tight End der Kansas City Chiefs nun aber bestätigt, dass er weitermacht.

Die bittere 22:40-Niederlage im Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles soll nicht das letzte NFL-Spiel von Travis Kelce bleiben.

Der Lebensgefährte von Pop-Superstar Taylor Swift hatte sich unmittelbar nach der Pleite im Super Bowl noch Bedenkzeit erbeten, ein Karriereende schien nicht ausgeschlossen.

Nun verwies der bestens informierte frühere Colts-Punter und jetzige Journalist Pat McAfee auf Quellen, denen Kelce die Fortsetzung seiner Karriere bestätigt haben soll.

"Ich komme mit Sicherheit zurück", soll Kelce diesen Quellen geschrieben haben.

"Ich werde mich in dieser Offseason in die beste Form meines Lebens bringen", zitierte McAfee in seiner Show am Rande des Scouting Combines der NFL weiter aus Textnachrichten: "Es stößt mir wirklich übel auf, wie ich in meinem letzten Spiel gespielt habe. So kann ich nicht abtreten.