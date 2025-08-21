NFL
NFL - Kansas City Chiefs: Wide Receiver Skyy Moore wechselt via Trade zu den San Francisco 49ers
- Aktualisiert: 21.08.2025
- 18:24 Uhr
- Thomas Gallus
Die San Francisco 49ers haben einen neuen Wide Receiver: Skyy Moore wechselt per Trade von den Kansas City Chiefs.
Skyy Moore bekommt eine neue Chance: Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, traden die Kansas City Chiefs den Wide Receiver zu den San Francisco 49ers.
Mit Moore schicken die Chiefs auch einen Siebtrundenpick nach San Francisco, im Gegenzug erhalten sie einen Sechstrundenpick.
Die Chiefs drafteten Moore 2022 in der zweiten Runde, auch in der Hoffnung, er könnte den zu den Miami Dolphins gewechselten Tyreek Hill langfristig ersetzen.
In Kansas City konnte sich der 24-Jährige allerdings nie durchsetzen. Aufgrund mehrerer Verletzungen und wenig überzeugender Leistungen kam Moore in drei Saisons insgesamt auf lediglich 43 Catches, 494 Yards und einen Touchdown.
Sein größter Moment bleibt wohl der Touchdown im Super Bowl 57 gegen die Philadelphia Eagles, den die Chiefs am Ende mit 38:35 gewannen.
San Francisco 49ers in Receiver-Not
In San Francisco soll Moore nun die ausgedünnte Receiver-Gruppe verstärken.
Neben Brandon Aiyuk, der mindestens die ersten sechs Wochen der Saison mit einer Knieverletzung verpassen wird, haben auch Jauan Jennings, Jordan Watkins und Jacob Cowing mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Außerdem muss Demarcus Robinson zu Saisonbeginn eine Sperre von drei Spielen absitzen.