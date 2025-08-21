Die San Francisco 49ers haben einen neuen Wide Receiver: Skyy Moore wechselt per Trade von den Kansas City Chiefs.

Skyy Moore bekommt eine neue Chance: Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, traden die Kansas City Chiefs den Wide Receiver zu den San Francisco 49ers.

Mit Moore schicken die Chiefs auch einen Siebtrundenpick nach San Francisco, im Gegenzug erhalten sie einen Sechstrundenpick.

Die Chiefs drafteten Moore 2022 in der zweiten Runde, auch in der Hoffnung, er könnte den zu den Miami Dolphins gewechselten Tyreek Hill langfristig ersetzen.

In Kansas City konnte sich der 24-Jährige allerdings nie durchsetzen. Aufgrund mehrerer Verletzungen und wenig überzeugender Leistungen kam Moore in drei Saisons insgesamt auf lediglich 43 Catches, 494 Yards und einen Touchdown.