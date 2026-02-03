NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL - Kansas City Chiefs: Wieder Ärger um Vater von Patrick Mahomes
- Veröffentlicht: 03.02.2026
- 22:02 Uhr
- ran.de
Schlechte Nachrichten für Patrick Mahomes. Der Vater des Quarterback-Superstars wird erneut festgenommen.
Negativ-Schlagzeilen von Patrick Mahomes Sr. Der Vater von NFL-Superstar Patrick Mahomes wurde erneut festgenommen. Grund ist wohl ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen für seine Verurteilung wegen Trunkenheit am Steuer.
Der 55-Jährige, der früher in der Baseball-Liga MLB spielte, wurde am Dienstagmorgen im Gefängnis von Smith County registriert.
Laut "TMZ" bestätigte der Bezirksstaatsanwalt die Inhaftierung wegen des Verstoßes der Bewährungsauflagen, Einheimische berichteten derweil, Mahomes Sr. habe Schnaps getrunken.
Mahomes-Vater mehrfach festgenommen
Der Vater des Chiefs-Quarterbacks wurde bereits mindestenss dreimal wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet, zuletzt wenige Tage vor dem Super Bowl 2024, den die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers gewinnen konnten.
Ironischerweise jährt sich dieser Vorfall am Tag der neuerlichen Festnahme zum zweiten Mal.
In einem Gerichtsverfahren wurde der Ex-Sportler nach mehreren Fahrten unter Alkoholeinfluss zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt. Wann er sich ob seiner neuerlichen Verfehlung vor Gericht verantworten muss, ist aktuell noch unklar.