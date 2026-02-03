Schlechte Nachrichten für Patrick Mahomes. Der Vater des Quarterback-Superstars wird erneut festgenommen.

Negativ-Schlagzeilen von Patrick Mahomes Sr. Der Vater von NFL-Superstar Patrick Mahomes wurde erneut festgenommen. Grund ist wohl ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen für seine Verurteilung wegen Trunkenheit am Steuer.

Der 55-Jährige, der früher in der Baseball-Liga MLB spielte, wurde am Dienstagmorgen im Gefängnis von Smith County registriert.

Laut "TMZ" bestätigte der Bezirksstaatsanwalt die Inhaftierung wegen des Verstoßes der Bewährungsauflagen, Einheimische berichteten derweil, Mahomes Sr. habe Schnaps getrunken.