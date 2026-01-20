American Football
NFL Kansas City Chiefs wollen Mastermind zurückholen - hilft das auch Patrick Mahomes?
- Aktualisiert: 22.01.2026
- 08:51 Uhr
- Oliver Jensen
Eric Bieniemy könnte zu den Kansas City Chiefs zurückkehren und dort seinen alten Posten einnehmen.
Die Kansas City Chiefs planen laut NFL-Insider Jordan Schultz, Eric Bieniemy als neuen Offensive Coordinator zu verpflichten, falls Matt Nagy das Team verlässt.
Bieniemy war 2025 Running-Backs-Coach der Chicago Bears, die in den Playoffs in der Divisional Round an den Los Angeles Rams scheiterten. Von 2018 bis 2022 war er Offensive Coordinator der Chiefs. Unter ihm schnitt die Offense nie schlechter als Rang sechs bei Punkten und Yards ab und belegte am Ende sogar ligaweit Platz eins in beiden Kategorien.
Trotz dieser Bilanz konnte Bieniemy im Gegensatz zu Matt Nagy und Doug Pederson keinen Head-Coaching-Job ergattern, was viele verwunderte. Seine späteren Stationen – ein Jahr als OC in Washington 2023 und ein kurzer Aufenthalt bei UCLA – galten jedoch als wenig erfolgreich, weil seine Herangehensweise außerhalb der Chiefs-Struktur nicht gleich gut zündete.
Offense der Chiefs hat Probleme
In Kansas City offenbarte die Offense zuletzt Probleme: 2025 lag sie nur auf Platz 20 bei den Yards (320,6 pro Spiel) und Rang 21 bei den Punkten (21,3 pro Spiel). Ein frischer Impuls täte der Mannschaft um Patrick Mahomes also gut.